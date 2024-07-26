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全球首例！巴西2女感染奧羅普切病毒身亡 症狀與登革熱相似

中央社／ 聖保羅25日綜合外電報導
奧羅普切（Oropouche）通過蒼蠅和蚊子傳播，感染症狀與登革熱相似。美聯社
奧羅普切（Oropouche）通過蒼蠅和蚊子傳播，感染症狀與登革熱相似。美聯社

巴西衛生部今天表示，當地有2名女性感染奧羅普切（Oropouche）病毒身亡，為全球首例。這種病毒通過蒼蠅和蚊子傳播，感染症狀與登革熱相似。

法新社報導，巴西衛生部在聲明中說，這兩位女性來自巴西東北部的巴伊亞州（Bahia），皆未滿30歲、無其他疾病，但兩人皆出現與登革熱重症相似的病徵和症狀。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）網站，奧羅普切病毒已知目前在一些中南美洲國家的部分地區爆發感染病例，包括在玻利維亞、巴西、哥倫比亞、古巴和秘魯。

巴西衛生部表示，巴西今年以來已紀錄到7236起奧羅普切病毒案例，多數在西北部的亞馬遜州（Amazonas）和西部的宏東尼亞州（Rondonia）。

美國CDC的資料顯示，感染奧羅普切病毒者通常在被蚊蠅叮咬後4至8天出現症狀，如發燒、肌肉痠痛、關節僵硬、頭痛、嘔吐、噁心、冷顫和對光線敏感，與登革熱症狀相似，且通常持續3至6天。嚴重患者還可能出現腦膜炎等危及生命的併發症。

根據巴西衛生部的說法，巴西在1960年首次出現奧羅普切病毒感染個案。

這種疾病至今通報案例大多在巴西的亞馬遜（Amazon）地區，但在拉丁美洲其他地方也出現過數起和單獨病例。

巴西 病毒 登革熱 蚊子

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