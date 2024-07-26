快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

多倫多夏日藝術節8月開跑 台灣表演藝術成焦點

中央社／ 多倫多25日專電

第34屆加拿大多倫多夏日藝術節8月1日起舉行11天，推出逾百位藝術家40檔精彩節目。主辦方邀請3支台灣當代表演藝術團隊赴加演出，結合工作坊及座談，展現創新的藝文能量。

夏日藝術節（SummerWorks Performance Festival）創立於1991年，是多倫多知名策展式綜合型藝術節。主辦方今年與駐紐約台北文化中心合作推出「台灣焦點」（Taiwan Focus）系列，包括看嘸舞蹈劇場「少女須知（後）」、軟硬倍事「Three Dots」以及驫舞劇場「遇見骨頭」等3部作品受邀演出。

夏日藝術節藝術總監考德威爾（Michael Caldwell）對台灣表演藝術的認識，緣於他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間結識看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文、軟硬倍事聯合藝術總監陳彥斌FangasNayaw、驫舞劇場藝術總監陳武康、黃雯等台灣藝術工作者，4年多來持續線上交流，最終開花結果。

考德威爾說，自己對感官和身體練習的作品情有獨鍾，這也是本次邀演3支台灣作品的特色，「台灣藝術家的創新、跨界能量，總是讓人印象深刻」。

多倫多夏日藝術節今年以「生存模式」（SurvivalMode）為策展主題，透過加拿大、台灣、韓國、肯亞、摩洛哥等國藝術家的表演藝術作品，呈現多面向角度，透過當代藝術詮釋生存的意義。

「少女須知（後）」，是蘇品文以疫情中「獨居者」面臨的身體勞動為創作靈感，以「廚房」為場景，「食譜」為過程，「上菜」為目標，結合性別流動概念展演。蘇品文說，加拿大電壓和台灣同樣是110伏特，她期待在舞台上演出煮食一頓純素電鍋飯，給多倫多觀眾品嚐。

「Three Dots」是關於家庭中個人情感意志不斷流動的跨域表演，將在夏日藝術節世界首演。軟硬倍事聯合藝術總監陳彥斌Fangas Nayaw、董怡芬夫妻檔攜手5歲女兒Nikar，以「玩」為創作概念，結合戲劇及舞蹈，嘗試以一家3口不同背景文化，凸顯台灣的多樣性。

「遇見骨頭」是由4位表演者以連結身體和心理的動作系統「克萊茵技巧」發展出來的作品，探索舞蹈創作和身體運用的可能性。陳武康說，此行前往加拿大，將從熟悉的排練狀況中抽離，吸收國際觀眾回饋，期待讓作品走得更遠。

劇場 總監 藝術節

延伸閱讀

過關了？通霄沙雕創作未因強颱受損 現場卻見「2孩童」小腳印

徵件倒數中！2024台北插畫藝術節「我想念我自己」覓初衷

影／為行銷南投山城藝術節 許淑華拚了大玩嘻哈

台東聲音藝術節19日登場 跨域演出取材大自然

相關新聞

中樂透「嚐遍美食」5年花光4千萬 他吃出獨特美食觀變高級餐廳老闆

許多人或多或少，都曾想像過自己要是中了樂透，要拿來做什麼事。一位名為來栖Kei（来栖けい）的日本男性，當初在大二時，中了兩億日幣（約相當於新台幣4250萬元）的樂透，於是便用這筆金額，展開他的美食之旅，往後更成為知名的美食評論者，還開設高級餐廳，發揚自己的美食理念。

太熱！中學生上課遲到罰「跑泳池5圈」 多人腳底燙傷送保健室

夏季炎熱，平時在外不只要避免中暑，對曬傷、燙傷之類的狀況也要注意。近來日本九州熊本縣的一間學校，就在體育課中出現了學生集體燙傷的意外事件，還因此影響到部分選手無法參加體育大賽。

越南北部大雨致暴洪土石流釀7死 部分民房遭沖走

越南防災官員和國營媒體「年輕人報」（Tuoi Tre）今天指出，國內北部地區遭逢大雨引發暴洪和土石流災情，造成7人死亡，...

英國警察執法竟踢臉踩頭 爆種族歧視引民眾聚集抗議

英國日前發生一起疑似執法過當事件，幾名男子在機場爆發衝突，警方接獲報案後到場處理，不過在處理過程中，一名警員不只用腳踢其中一名亞裔男子的臉，還再次踩踏他的頭部，引發民眾不滿，前往警局抗議。

數十年前所未有…日本山形遭遇大雨河水溢堤 新幹線部分區間停駛

日本氣象廳今天針對山形縣酒田市與遊佐町發布大雨特別警報以及警戒程度最高的「緊急安全確保」，呼籲當地居民盡快疏散。流經酒田...

馬來西亞官員超愛西洋棋 盼推動台馬棋藝交流

馬來西亞棋類運動盛行，西洋棋實力堅強，身兼裁判的大馬通訊部官員哈菲茲（Hafiz）最近率國家隊赴台灣比賽，奪得總冠軍，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。