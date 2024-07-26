多倫多夏日藝術節8月開跑 台灣表演藝術成焦點

第34屆加拿大多倫多夏日藝術節8月1日起舉行11天，推出逾百位藝術家40檔精彩節目。主辦方邀請3支台灣當代表演藝術團隊赴加演出，結合工作坊及座談，展現創新的藝文能量。

夏日藝術節（SummerWorks Performance Festival）創立於1991年，是多倫多知名策展式綜合型藝術節。主辦方今年與駐紐約台北文化中心合作推出「台灣焦點」（Taiwan Focus）系列，包括看嘸舞蹈劇場「少女須知（後）」、軟硬倍事「Three Dots」以及驫舞劇場「遇見骨頭」等3部作品受邀演出。

夏日藝術節藝術總監考德威爾（Michael Caldwell）對台灣表演藝術的認識，緣於他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間結識看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文、軟硬倍事聯合藝術總監陳彥斌FangasNayaw、驫舞劇場藝術總監陳武康、黃雯等台灣藝術工作者，4年多來持續線上交流，最終開花結果。

考德威爾說，自己對感官和身體練習的作品情有獨鍾，這也是本次邀演3支台灣作品的特色，「台灣藝術家的創新、跨界能量，總是讓人印象深刻」。

多倫多夏日藝術節今年以「生存模式」（SurvivalMode）為策展主題，透過加拿大、台灣、韓國、肯亞、摩洛哥等國藝術家的表演藝術作品，呈現多面向角度，透過當代藝術詮釋生存的意義。

「少女須知（後）」，是蘇品文以疫情中「獨居者」面臨的身體勞動為創作靈感，以「廚房」為場景，「食譜」為過程，「上菜」為目標，結合性別流動概念展演。蘇品文說，加拿大電壓和台灣同樣是110伏特，她期待在舞台上演出煮食一頓純素電鍋飯，給多倫多觀眾品嚐。

「Three Dots」是關於家庭中個人情感意志不斷流動的跨域表演，將在夏日藝術節世界首演。軟硬倍事聯合藝術總監陳彥斌Fangas Nayaw、董怡芬夫妻檔攜手5歲女兒Nikar，以「玩」為創作概念，結合戲劇及舞蹈，嘗試以一家3口不同背景文化，凸顯台灣的多樣性。

「遇見骨頭」是由4位表演者以連結身體和心理的動作系統「克萊茵技巧」發展出來的作品，探索舞蹈創作和身體運用的可能性。陳武康說，此行前往加拿大，將從熟悉的排練狀況中抽離，吸收國際觀眾回饋，期待讓作品走得更遠。