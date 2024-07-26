中樂透「嚐遍美食」5年花光4千萬 他吃出獨特美食觀變高級餐廳老闆

許多人或多或少，都曾想像過自己要是中了樂透，要拿來做什麼事。一位名為來栖Kei（来栖けい）的日本男性，在就讀大二時中了2億日幣（約新台幣4250萬元）的樂透，於是便用這筆金額，展開他的美食之旅，往後更成為知名的美食評論者，還開設高級餐廳，發揚自己的美食理念。

根據日本媒體「集英社Online」報導，來栖從小就生長在喜歡美食的家庭中，因此當時他確定中獎後，雖然有被告誡不要亂花錢等注意事項，但他自己很快就決定，要把這筆金額拿來吃遍美食。

由於本人的食量不小，因此來栖每天的行程，從早上先吃過幾家麵包店，接著吃蛋糕店、拉麵店，然後到餐廳解決午餐，再去吃其他拉麵、麵包和蛋糕；晚餐則是會吃到兩家餐廳，最終再以拉麵收尾。總計一天吃東西的量，可能達到十公斤左右。

如此巨大的食量，讓他短短5年內，就把當初中獎的2億日幣通通花光了。但也因為愛吃之名不脛而走，讓他出版了「美食之王（美食の王様）」，一躍成為知名美食家。後來還開設高級餐廳「Bon.nu」，採取高價位路線，且一天只接三組客人，提供獨一無二的料理。

透過大量品嚐的經驗，讓來栖發現，眼下美食媒體評論過於淺薄，且過於吹捧廚師，促成他決定開設餐廳，傳達美食理念的想法。他分析，「好吃」就像是拼圖一樣，其實只要拼湊缺失的味道就不難達成。因此重點應該在「如何傳達食物的味道」，好比讓番茄經過料理後，如何比剛摘下來時更美味，才是他們所追求的。如果只是讓番茄搭配海膽，雖然吃起來好吃，但番茄的味道就會被蓋過去大半。

來栖認為應該更重視食物的香氣，像是在一些食材上，如果加上香草之類的東西輔佐，那麼散發的也是香草的味道，並非食材本身的香味。以他旗下餐廳的龍蝦濃湯而言，就是只把龍蝦切塊煎一下，然後放入攪拌機，接著加水和鹽快速煮成，講求過程簡單，僅需要5分鐘就能做完，但保留了最純粹的龍蝦味道。

有些餐廳會推出高級牛肉、海膽、魚子醬等高貴食材，但是來栖認為，這些濃郁的食材加在一起其實非常怪異，人們卻覺得這樣的東西「好吃」。因此他藉由開餐廳，宣揚自身的美食觀，即使一天只有三組客人也好，希望能把這樣的飲食理念，慢慢散播出去。