越南北部大雨致暴洪土石流釀7死 部分民房遭沖走

越南防災官員和國營媒體「年輕人報」（Tuoi Tre）今天指出，國內北部地區遭逢大雨引發暴洪和土石流災情，造成7人死亡，還有部分房屋被沖走或受損。

法新社報導，經歷了傾盆大雨後，越南北部的山羅省（Son La）通報5人喪命，奠邊省（Dien Bien）則通報2人死亡。

當地防災官員表示，救難人員持續在這些山區省分搜尋10位被通報失蹤的民眾。

年輕人報的報導提到，奠邊省的孟蓬村（MuongPon）今晨有10戶房屋遭暴洪沖走，另有8戶民房受損。

越南北部從23日起降下大雨，包含首都河內郊區在內的許多地區，都被泥濘的洪水淹過。

每年6月至11月期間，越南經常有強降雨，進而引發洪患及土石流災情。

科學家已經提出警告，因為氣候變遷影響，全球各地的極端天氣事件變得愈來愈頻繁且猛烈。