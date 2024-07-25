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種族歧視？日本新宿酒吧針對「迷惑行為」 拒大陸、南韓人入店引熱議

中央社／ 東京25日專電
日本新宿區在外國觀光客當中非常受歡迎。 示意圖／法新社
日本新宿區在外國觀光客當中非常受歡迎。 示意圖／法新社

日本新宿區在外國觀光客當中非常受歡迎，不過該地區某家酒吧卻在店門口寫著「謝絕大陸人、南韓人」標語，在社群媒體引發軒然大波。新宿區政府表示會要求店家撤下告示，但沒有強制力。

這家位於新宿區百人町的酒吧於7月5日在社群媒體X發布照片，或許是因為某些顧客的行為造成困擾，店家在門口的玻璃上寫著「儘管最近大家都在討論要有多樣性，要有包容性，但我們不想懷抱著不愉快的心情工作，所以謝絕大陸人、南韓人。」

這篇貼文被迅速傳播，截至25日已有2400多萬次觀看，被轉發超過1萬次。

日本雜誌「女性自身」報導，貼文引來很多看熱鬧的旁觀者、YouTuber、海外媒體等，店家隨後在玻璃上更新訊息，說明拒絕大陸人和南韓人入店，是因為頻繁發生暴力和妨害業務行為，並透露店家收到許多誹謗中傷言論。

該店家不願意接受日本週刊採訪，但社群媒體的貼文至今仍未刪除。店家之前的貼文曾說南韓客人「不花錢，態度又差」，所以「請他們出去」，推測可能曾和顧客發生過衝突。

有網友認為，店家開店有選擇顧客的權利。但也有網友說，「店家看來態度挺惡劣，這種店請我也不去」，以及「這跟有沒有花錢沒有關係吧？如果是太吵鬧，或是打擾到其他客人還能理解」、「不知道店家為何要把國家混為一談，如果不喜歡哪個顧客，拒絕他們不就好了嗎？」、「店家當然有選擇顧客的自由，但是種族歧視無法容忍。」

新宿區百人町一帶是知名的東京「韓國城」新大久保，周邊有許多販售南韓食品、化妝品的商店，也有南韓、越南、尼泊爾等異國美食餐廳，發文的酒吧距離新大久保車站不遠。

新宿區的外國籍住民多達4萬5000人以上，約佔整體的13%。新宿區政府表明將致力於解決被視為種族歧視的「仇恨言論」，儘管店家聲稱這種作法是針對「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等），但作法可能被視為歧視。

新宿區總務部總務課對於店家的行為表示，仇恨言論被定義為「意圖威嚇日本以外出生者的生命、身體、自由、名譽或財產」、「對本國以外出生者進行嚴重侮辱」、「煽動將本國以外出生者排除於地域社會的言行舉動」。店家發布的內容難以判斷是否屬於仇恨言論，但可能被視為「消除一切形式種族歧視國際公約」當中的種族歧視。

至於新宿區政府未來的應對措施，總務課表示，曾在22日、23日派職員前往店家，但沒有確認對方有發布相關內容，如果今後確認店家有相關記載，將會要求撤下，但不具有強制力，是否撤下仍由店家自行決定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 社群媒體 種族歧視

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