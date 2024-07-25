印尼推「黃金簽證」搶國際人才 至今300人申請

為吸引國際人才和外國投資，印尼今天啟動「黃金簽證」政策，允許外國人居留5至10年。若要取得5年居留簽證，需成立資本額為250萬美元的公司，而10年期簽證的資本額，得達到500萬美元。根據移民局統計，至今已有300人申請。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天表示，印尼政治穩定、擁有豐富的自然資源、人口紅利及強勁的經濟成長，本應成為投資的絕佳地，他說：「外資與國際人才，可以為我們的國家帶來許多利益，像是獲得資本、就業機會、技術和改善人才問題。」

印尼「時代報」（Tempo）報導，佐科威今天頒發「黃金簽證」給南韓籍的印尼國家足球隊主教練申台龍（Shin Tae-Yong），並說政府在決定給予「黃金簽證」時得謹慎，只有優秀人才，才能獲「黃金簽證」。

佐科威說：「今天詢問移民局才知道，（在測試階段）已有300人申請黃金簽證，我很驚訝有那麼多人。」並強調，政府不會限制「黃金簽證」發放數量，但要求移民局要嚴格篩選。

他表示，希望「黃金簽證」的資訊能盡快廣為宣傳，以吸引頂尖投資者和國際人才，「但必須仔細評估申請人，以確保他們為國家做出貢獻，且不會構成安全風險」。

據規定，要取得5年期「黃金簽證」，須在印尼成立資本額達250萬美元的公司；至於10年期簽證，資本額得達到500萬美元。

至於企業投資人則須投資2500萬美元，才能獲得董事和專員身分的5年期簽證，10年期簽證則要投資5000萬美元。

另外，沒有創業計畫的投資者，則須以個人身分投資35萬美元或70萬美元，以分別取得5年期或10年期的居留簽證，這筆錢可購買印尼政府債券、上市公司股票或放入儲蓄帳戶中。