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英國警察執法竟踢臉踩頭 爆種族歧視引民眾聚集抗議

聯合新聞網／ 綜合報導
英國警方到機場執法時用腳對亞裔男子踢臉踩頭，引發民眾不滿。圖擷自每日郵報
英國警方到機場執法時用腳對亞裔男子踢臉踩頭，引發民眾不滿。圖擷自每日郵報

英國日前發生一起疑似執法過當事件，幾名男子在機場爆發衝突，警方接獲報案後到場處理，不過在處理過程中，一名警員不只用腳踢其中一名亞裔男子的臉，還再次踩踏他的頭部，引發民眾不滿，前往警局抗議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，7月23日晚間，曼徹斯特機場第2航廈傳出衝突事件，警方獲報後隨即到場處理。影片中可以看見，一名身穿藍色短褲和藍色上衣的男子雙手放在背後躺在地板上，另一名身穿灰色上衣和短褲的男子則雙手舉高坐在一旁的椅子上。

一名手持電擊槍的員警先是踢了倒在地上男子的臉部，在離開時又出腳踩了這名男子的後腦勺。現場許多人阻止員警，影片中可以聽到「不要再踢了！」、「你被錄下來了」，但員警仍不以為意。

據報4名男子因鬥毆、毆打急救人員和妨礙執法遭到逮捕，出腳踢人的員警已被暫時停職，但並未遭到革職。

影片上傳網路後引發不少民眾不滿，24日深夜，數百人聚集在警察局外，抗議員警執法過當及種族歧視。有民眾拿著大聲公大罵：「大曼徹斯特警方真可恥」、「去X的警察」等，也有民眾表示，如果他們不站出來追求正義，警方就會按自己的說法取得正義。

拍攝影片的男子（Amar Rafiq）受訪時表示，他走到大廳時就看到男子被壓制在牆上，沒有看到那群人之前做了什麼。後來警方把他們按在地上，甚至出腳踢人，讓現場所有的人都看傻了眼，「大家都嚇得趕快跑走，因為擔心自己就是下個被攻擊的對象」。

抗議民眾計劃25日晚間再到市長辦公室抗議，目前此案已經交由警察行為獨立辦公室審查，曼徹斯特機場拒絕對此事發表意見。

種族歧視 英國 警察

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