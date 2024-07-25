數十年前所未有…日本山形遭遇大雨河水溢堤 新幹線部分區間停駛

日本氣象廳今天針對山形縣酒田市與遊佐町發布大雨特別警報以及警戒程度最高的「緊急安全確保」，呼籲當地居民盡快疏散。流經酒田市內的荒瀨川，河水已經溢過堤防。

日本經濟新聞報導，JR東日本公司今天宣布，受到大雨的影響，山形新幹線山形站與新庄站區間，列車全天停駛。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，梅雨鋒面滯留日本海至北海道、東北地區，暖濕空氣沿著太平洋高壓邊緣流入東北地區，導致靠日本海側的東北地區大氣狀態相當不穩定，山形縣與秋田縣等地因此降下大雨。

山形縣政府表示，這是數十年來前所未有的大雨。

氣象廳今天下午1時過後宣布山形縣的庄內與最上地區出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。

今天下午5時前，青森縣深浦町觀測到時雨量44毫米；山形縣大石田町觀測到時雨量41毫米的激烈雨勢。

此外，秋田縣也出現大雨，由利本莊市東由利地區截至今天下午2時，24小時累計雨量達234毫米；湯澤市截至今天下午4時前，24小時累計雨量達210毫米，超越往年7月單月份的雨量。這兩個地區的24小時累計雨量均創下當地開始觀測雨量以來新高。

受到大雨影響，流經秋田縣由利本莊市的子吉川決堤，日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天傍晚已經就此發布「氾濫發生情報（資訊）」。而子吉川的支流石澤川今天清晨決堤。

除此之外，國交省研判流經山形縣的日向川、鮭川、大山川面臨極大的氾濫風險。

日本當局預測，靠日本海一側為主的東北地區會持續降雨到明天，局部地區恐雨勢強勁。