快訊

不斷更新／南投連3天颱風假！宜蘭僅3地區停班課 台東正常上班課

嘉義縣市交界牛稠溪橋封路 金世界村民憂淹水緊急撤離

數十年前所未有…日本山形遭遇大雨河水溢堤 新幹線部分區間停駛

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本新幹線部分區間停駛。示意圖，路透資料照
日本新幹線部分區間停駛。示意圖，路透資料照

日本氣象廳今天針對山形縣酒田市與遊佐町發布大雨特別警報以及警戒程度最高的「緊急安全確保」，呼籲當地居民盡快疏散。流經酒田市內的荒瀨川，河水已經溢過堤防。

日本經濟新聞報導，JR東日本公司今天宣布，受到大雨的影響，山形新幹線山形站與新庄站區間，列車全天停駛。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，梅雨鋒面滯留日本海至北海道、東北地區，暖濕空氣沿著太平洋高壓邊緣流入東北地區，導致靠日本海側的東北地區大氣狀態相當不穩定，山形縣與秋田縣等地因此降下大雨。

山形縣政府表示，這是數十年來前所未有的大雨。

氣象廳今天下午1時過後宣布山形縣的庄內與最上地區出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。

今天下午5時前，青森縣深浦町觀測到時雨量44毫米；山形縣大石田町觀測到時雨量41毫米的激烈雨勢。

此外，秋田縣也出現大雨，由利本莊市東由利地區截至今天下午2時，24小時累計雨量達234毫米；湯澤市截至今天下午4時前，24小時累計雨量達210毫米，超越往年7月單月份的雨量。這兩個地區的24小時累計雨量均創下當地開始觀測雨量以來新高。

受到大雨影響，流經秋田縣由利本莊市的子吉川決堤，日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天傍晚已經就此發布「氾濫發生情報（資訊）」。而子吉川的支流石澤川今天清晨決堤。

除此之外，國交省研判流經山形縣的日向川、鮭川、大山川面臨極大的氾濫風險。

日本當局預測，靠日本海一側為主的東北地區會持續降雨到明天，局部地區恐雨勢強勁。

JR 新幹線 日本 秋田 雨量

延伸閱讀

山區持續大雨落石 台中和平區公所宣布明天停班停課

凱米肆虐...高雄鬧嚴重水患 陳其邁曝致災原因：像莫拉克加上凡那比

山區持續大雨 合歡山、奧萬大森林遊樂區26日休園

颱風凱米雨量估超過莫拉克 高雄滯洪池490萬噸全滿

相關新聞

英國警察執法竟踢臉踩頭 爆種族歧視引民眾聚集抗議

英國日前發生一起疑似執法過當事件，幾名男子在機場爆發衝突，警方接獲報案後到場處理，不過在處理過程中，一名警員不只用腳踢其中一名亞裔男子的臉，還再次踩踏他的頭部，引發民眾不滿，前往警局抗議。

數十年前所未有…日本山形遭遇大雨河水溢堤 新幹線部分區間停駛

日本氣象廳今天針對山形縣酒田市與遊佐町發布大雨特別警報以及警戒程度最高的「緊急安全確保」，呼籲當地居民盡快疏散。流經酒田...

馬來西亞官員超愛西洋棋 盼推動台馬棋藝交流

馬來西亞棋類運動盛行，西洋棋實力堅強，身兼裁判的大馬通訊部官員哈菲茲（Hafiz）最近率國家隊赴台灣比賽，奪得總冠軍，他...

颱風凱米致日本天氣不穩定 東京隅田川花火大會可能喊卡

日本夏天的花火大會是不少遊客必訪行程，但關東地區近來天氣不穩定，20日的足立花火大會在開始前20分鐘臨時喊卡，令不少人失...

環保氣候人士「手黏跑道」抗議石油 德國法蘭克福機場暫停起降

由於有多名環保人士強行進入停機坪，把手黏在跑道上抗議，德國最繁忙的法蘭克福機場今天被迫暫停起降

調查揭20萬紐西蘭人曾遭照護機構虐待 政府大感震驚將道歉

紐西蘭針對1950-2019年間兒童和弱勢成年人在照護機構受虐事件進行獨立調查，今天發布最終報告。調查發現，國家和教會未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。