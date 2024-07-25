馬來西亞官員超愛西洋棋 盼推動台馬棋藝交流

馬來西亞棋類運動盛行，西洋棋實力堅強，身兼裁判的大馬通訊部官員哈菲茲（Hafiz）最近率國家隊赴台灣比賽，奪得總冠軍，他希望能與台灣的棋士多切磋，推動棋藝交流。

馬來前鋒報（Utusan Malaysia）等馬來文媒體報導，中華民國西洋棋協會（CTCA）今年7月中旬在國立台灣大學舉辦2024亞洲龍國際西洋棋邀請賽，大馬派國家隊參賽並奪得總冠軍。

哈菲茲雖然是大馬公部門的媒體協調官員，但閒暇時熱愛西洋棋，身為裁判的他，總是不忘推動西洋棋運動。

哈菲茲告訴中央社記者，馬來西亞除傳統華人社群的象棋外，也有馬來象棋（Main Chator），但西洋棋則不分族群，不少大馬人從學生時代就培養對西洋棋的興趣，也有民間社團舉行西洋棋賽事，對這種棋類運動推廣注入活水源頭。

他指出，由於從小就對西洋棋有高度喜好，學生時代起參與各項比賽，日積月累的比賽經驗也體認到西洋棋絕非單靠運氣就能贏得比賽，不僅要有思考能力與對奕戰術，從實戰中能培養屬於自己的觀察力，並料敵機先。

哈菲茲認為，想要成為一名優秀的西洋棋棋士，絕非朝夕之功，棋盤上的國王、皇后、主教、城堡、騎士、士兵都非常重要，各司其職，無論開局或中局的部署都大意不得。

他說，西洋棋在棋盤上的殺伐激烈程度，外人或許無法體會，唯有身歷其境或在旁觀戰的人，才能感受到這種「無聲戰役」的緊張程度，有時安靜地兩人對奕，但心情緊張之餘也會讓汗水溼透衣服，制勝之道仍取決於棋士的意志力與企圖心。

哈菲茲表示，西洋棋對奕是對棋士心境的考驗，勝負雖然重要，但同時考驗著棋士個人修為，因此，絕不能把西洋棋視為一個簡單的輸贏遊戲。

大馬媒體報導，哈菲茲對這次赴台比賽說，今年8月在砂拉越舉行的馬來西亞運動會（Sukma）中也首次列入棋類比賽，這次國家隊的優異表現也歸功於大馬推動西洋棋社區計畫，有助大馬棋士人才培育。另外，他們也將備戰10月在希臘舉行的西洋棋業餘錦標賽。

哈菲茲今天受訪時也表達對台灣留下深刻印象，他說：「台灣是一個美麗的寶島，我一定要再度造訪台灣。」