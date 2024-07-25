颱風凱米致日本天氣不穩定 東京隅田川花火大會可能喊卡

日本夏天的花火大會是不少遊客必訪行程，但關東地區近來天氣不穩定，20日的足立花火大會在開始前20分鐘臨時喊卡，令不少人失望。受颱風凱米北上帶來的暴雨影響，27日即將登場的隅田川花火大會，如今也可能取消。

每到夏天，日本各地會舉行花火（煙火）大會，但天氣是最大的敵人；受下雨、颳風、打雷等影響，突然取消的情況不在少數。

像是足立花火大會原本預定於20日晚上7時20分舉行，要施放1萬3000發煙火點亮夜空。

然而，當天關東地區以東京為中心降下暴雨，還伴隨間歇性打雷。最後，主辦單位足立區政府與足立區觀光交流協會在下午6時55分宣布，花火大會基於天候原因中止。

22日晚上，東京各地也突然降下大雨。今年夏天，突然下大雨的情況似乎比往年頻繁。

氣象預報士杉江勇次分析：「根據氣象廳統計，今年夏天呈現高溫趨勢。7月初以來，猛暑日持續出現，加上今年太平洋高壓強大，潮濕的空氣一直往本州流動，再加上猛暑，使全國各地更容易出現引發暴雨的雷雲。」

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

隅田川花火大會將於27日舉行，預計將施放約2萬發煙火，當天天氣狀況卻令人擔心。

杉江表示，預計當天的雲層狀況不是太好。「隨著颱風3號（凱米）向北移動，溫暖潮濕的空氣25日到達九州，並在26、27日流入東日本。因此預估這個週末，從西日本到東日本的大範圍地區，大氣將呈現不穩定狀態，週末可能發生暴雨，影響各地的花火大會。」

除了隅田川花火大會外，本週末還有27日的廣島縣、茨城縣，以及28日的大分縣花火大會。突發暴雨難以預測何時會發生，花火大會有可能隨時喊卡。

足立花火大會每年吸引數十萬遊客到場觀看，這次卻在最後一刻才喊停，讓聚集在現場的40萬人大失所望，也引發散場一片混亂，在社群網路掀起討論。

有網友認為，天氣不是突然變差的，為何不提早宣布，「是考慮到經濟影響，才在最後一刻宣布嗎？」也有網友說：「宣布取消的時候，現場簡直像世界末日。不過在回家途中就開始下雨了，我認為是一個明智的決定。」

網路上也出現附近便利商店的「受害」照片。店家製作了雞塊等大量熟食，卻面臨大會喊卡、無顧客上門，趕緊打對折促銷。

對於取消大會在網路上掀起討論，足立區觀光交流協會表示，這是足立區政府和觀光交流協會一起做出的判斷。

「我們在下午6時45分做出決定，在55分發表」，真的是很艱難的決定。「當天預先得知有突然降下雷雨的可能性，當時因為遠方已經在打雷，於是確認了氣象廳的雨雲雷達和雷電雷達。」

「在我們做出決定前，足立區發生雷雨的危險性提高，特別是打雷的情況非常危險，因此做出這項決定。現場沒有人提出要繼續進行，是全體一致、以人命為最優先的決定。」

由於足立花火大會有販售付費座位，且全部售罄，之後將全額退費，主辦單位預料承受約3000萬日圓（約新台幣645萬元）損失。

氣象預報士白戶京子表示：「這類暴雨會不會突然襲來，真的很難預測。我認為這是基於人命優先，不得不做出的判斷。」