環保氣候人士「手黏跑道」抗議石油 德國法蘭克福機場暫停起降

由於有多名環保人士強行進入停機坪，把手黏在跑道上抗議，德國最繁忙的法蘭克福機場今天被迫暫停起降。

警方發言人告訴法新社：「我們正在盡一切努力，將氣候活動人士趕出停機坪。」

法蘭克福機場建議旅客上網查看航班狀態，「請旅客目前先不要到機場來」。

根據環保團體「最後一代」（Letzte Generation），其6名成員用鉗子剪開鐵絲網，之後靠著「步行、腳踏車和滑板前往各個跑道」。

「最後一代」發出的照片顯示，一名抗議者坐在停機坪上，舉著「石油殺人」的標語。

「最後一代」正在推動具有約束力的國際協議，目標促成2030年前停止使用石油、天然氣和煤炭。

歐洲多個機場昨天發生類似事件。

「最後一代」成員昨天短暫擾亂科隆－波昂機場（Cologne Bonn Airport）飛航交通，還有多名氣候抗議人士在倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）被捕。