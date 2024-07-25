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調查揭20萬紐西蘭人曾遭照護機構虐待 政府大感震驚將道歉
紐西蘭針對1950-2019年間兒童和弱勢成年人在照護機構受虐事件進行獨立調查，今天發布最終報告。調查發現，國家和教會未能預防、制止或承認對其照護對象的虐待。
根據美聯社，調查報告指出，受虐規模「難以想像」，70年來估計有20萬人受虐，其中許多是原住民毛利人。
紐西蘭政府回應調查結果時，首次認同一些兒童在惡名昭彰的公立醫院受到的待遇相當於酷刑，並承諾對1950年以來在公立、寄養和宗教機構中受虐的所有人道歉。
但紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon） 表示，現在還不是說明政府打算付多少賠償金、或承諾開除包庇官員的時候。
盧克森表示，政府現在聽到並相信倖存者的說法，他對調查結果感到震驚，政府11月12日會正式對倖存者道歉。
皇家委員會（Royal Commission）是紐西蘭最高層級的調查單位，今天公布這份6年調查結果之前，已在全球各地進行了20年的類似調查。
調查報告指出，對於今日擁有500萬人口的紐西蘭而言，這一結果是「國恥」。1950年至2019年間，共有65萬名兒童和弱勢成年人接受國家、寄養機構和教會照顧，其中近1/3遭受身體、性、言語或心理虐待，還有更多人遭到剝削或漠視。
由於有投訴未被受理、紀錄遺失或毀損，這個數字可能更高。
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