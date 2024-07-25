快訊

再放第3天颱風假？氣象署最新風雨預測出爐 這些縣市都有可能

不斷更新／南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查揭20萬紐西蘭人曾遭照護機構虐待 政府大感震驚將道歉

中央社／ 威靈頓24日綜合外電報導
1950年至2019年間，共有65萬名兒童和弱勢成年人接受國家、寄養機構和教會照顧，其中近1/3遭受身體、性、言語或心理虐待，還有更多人遭到剝削或漠視。 示意圖／Ingimage
1950年至2019年間，共有65萬名兒童和弱勢成年人接受國家、寄養機構和教會照顧，其中近1/3遭受身體、性、言語或心理虐待，還有更多人遭到剝削或漠視。 示意圖／Ingimage

紐西蘭針對1950-2019年間兒童和弱勢成年人在照護機構受虐事件進行獨立調查，今天發布最終報告。調查發現，國家和教會未能預防、制止或承認對其照護對象的虐待。

根據美聯社，調查報告指出，受虐規模「難以想像」，70年來估計有20萬人受虐，其中許多是原住民毛利人。

紐西蘭政府回應調查結果時，首次認同一些兒童在惡名昭彰的公立醫院受到的待遇相當於酷刑，並承諾對1950年以來在公立、寄養和宗教機構中受虐的所有人道歉。

但紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon） 表示，現在還不是說明政府打算付多少賠償金、或承諾開除包庇官員的時候。

盧克森表示，政府現在聽到並相信倖存者的說法，他對調查結果感到震驚，政府11月12日會正式對倖存者道歉。

皇家委員會（Royal Commission）是紐西蘭最高層級的調查單位，今天公布這份6年調查結果之前，已在全球各地進行了20年的類似調查。

調查報告指出，對於今日擁有500萬人口的紐西蘭而言，這一結果是「國恥」。1950年至2019年間，共有65萬名兒童和弱勢成年人接受國家、寄養機構和教會照顧，其中近1/3遭受身體、性、言語或心理虐待，還有更多人遭到剝削或漠視。

由於有投訴未被受理、紀錄遺失或毀損，這個數字可能更高。

原住民 寄養 紐西蘭

延伸閱讀

奧運足球／奧運賽前用無人機刺探敵情 加拿大女足工作人員被捕

U17世青賽／太威！160公分彭郁榛全能演出 中華隊甜蜜復仇紐西蘭

紐西蘭16歲少年染流感3天後死亡 母：他幾乎從未生病

紐西蘭海灘驚現全球最罕見鯨魚 人類未見過活體

相關新聞

環保氣候人士「手黏跑道」抗議石油 德國法蘭克福機場暫停起降

由於有多名環保人士強行進入停機坪，把手黏在跑道上抗議，德國最繁忙的法蘭克福機場今天被迫暫停起降

調查揭20萬紐西蘭人曾遭照護機構虐待 政府大感震驚將道歉

紐西蘭針對1950-2019年間兒童和弱勢成年人在照護機構受虐事件進行獨立調查，今天發布最終報告。調查發現，國家和教會未...

跟流行太重要 貴森森Moncler外套在這個國家快變成學校制服

全世界最低的出生率，讓愈來愈來多的南韓父母「富養」小孩，例如38歲住首爾南郊東灘的金艾琳（譯名）給四歲長女戴780,00...

日本關東突發性豪雨成災！電車門一開驚見「瀑布」 數萬戶停電

這兩天因為凱米颱風的關係，台灣不少地區都降下豪雨。鄰近的日本本島雖然沒有被颱風直接上陸，不過仍因為颱風的關係，使得大氣狀況並不穩定，出現了突發性的強風豪雨。

金牌女王回來了！走出性侵陰霾，體操天后拜爾斯重返美國隊

巴黎奧運即將在當地時間7月26日盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）也將滿血復活重歸奧運賽場，期望帶領美國隊重奪女子體操團體金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

巴黎奧運前爆性侵案！女遊客市中心遭5男性侵 求救畫面曝光極震撼

法國巴黎奧運將於周五（7月26日）開幕，惟盛事前夕竟傳出女遊客被5名男子當街性侵案，女遊客被發現時衣衫不整，拿著內衣神智不清，震驚全球…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。