大雨致日本秋田河川決堤 新潟多處道路淹水

日本秋田縣受到梅雨鋒面與暖濕空氣影響，昨天傍晚至今天上午降下大雨，由利本莊市內有河堤潰堤之外，當地民宅等也遭遇淹水。此外，新潟縣也被大雨侵襲，導致多處道路淹水。

讀賣新聞報導，流經由利本莊市的石澤川因為大雨氾濫，且在今天清晨時決堤。市府今天清晨2時25分針對周邊地區總共86戶人家共231人發布避難情報中警戒程度最高的「緊急安全確保」。而市內部分道路淹水，局部地區聯外道路被阻斷。

由利本莊市東由利地區今晨4時前的24小時累計雨量，堪比往年7月單月的193.5毫米雨量，創當地有統計以來的新高紀錄。

由利本莊市旁邊的仁賀保市，1名消防隊員在河川附近巡邏時，被倒下電線桿的線狀物品勾到受傷，初步研判為輕傷。

根據讀賣新聞彙整，截至今天上午7時前，由利本莊市、仁賀保市兩個地區至少有17棟建物地板進水，再加上鄰近的橫手市與大仙市，4個地區共38棟建物地板進水。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，受到太平壓高壓的邊緣暖濕空氣流入影響，秋田縣之外，山形縣與新潟縣等地的大氣狀態相當不穩定。

根據氣象廳雷達分析，截至今天上午9時，山形縣酒田市南部附近時雨量約100毫米；截至今天上午9時10分，山形縣遊佐町附近時雨量約110毫米；研判山形縣酒田市北部附近降下約100毫米的猛烈降雨。

氣象廳認為這些地區有發生災害之虞，相繼針對以上地區發布了「記錄性短時間大雨情報（資訊）」。

新潟縣北部為主的地區因為相同原因降下大雨，新潟市因此出現災情。根據新潟地方氣象台，新潟市內今天上午7時10分之前，觀測到時雨量45.5毫米的激烈雨勢。

新潟市政府表示，市內逾20處的道路淹水，有3輛車被水淹沒，部分地區實施交通管制。當地警方指出，目前未傳出有民眾因大雨受傷。