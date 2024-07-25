快訊

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

高雄愛河撐不住了！黃泥水溢堤衝入周邊社區 消防員「游泳」才能救災

爸爸我想看你比奧運！英國跳水王子復出征戰巴黎

大雨致日本秋田河川決堤 新潟多處道路淹水

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本秋田縣受到梅雨鋒面與暖濕空氣影響，昨天傍晚至今天上午降下大雨，由利本莊市內有河堤潰堤之外，當地民宅等也遭遇淹水。此外，新潟縣也被大雨侵襲，導致多處道路淹水。

讀賣新聞報導，流經由利本莊市的石澤川因為大雨氾濫，且在今天清晨時決堤。市府今天清晨2時25分針對周邊地區總共86戶人家共231人發布避難情報中警戒程度最高的「緊急安全確保」。而市內部分道路淹水，局部地區聯外道路被阻斷。

由利本莊市東由利地區今晨4時前的24小時累計雨量，堪比往年7月單月的193.5毫米雨量，創當地有統計以來的新高紀錄。

由利本莊市旁邊的仁賀保市，1名消防隊員在河川附近巡邏時，被倒下電線桿的線狀物品勾到受傷，初步研判為輕傷。

根據讀賣新聞彙整，截至今天上午7時前，由利本莊市、仁賀保市兩個地區至少有17棟建物地板進水，再加上鄰近的橫手市與大仙市，4個地區共38棟建物地板進水。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，受到太平壓高壓的邊緣暖濕空氣流入影響，秋田縣之外，山形縣與新潟縣等地的大氣狀態相當不穩定。

根據氣象廳雷達分析，截至今天上午9時，山形縣酒田市南部附近時雨量約100毫米；截至今天上午9時10分，山形縣遊佐町附近時雨量約110毫米；研判山形縣酒田市北部附近降下約100毫米的猛烈降雨。

氣象廳認為這些地區有發生災害之虞，相繼針對以上地區發布了「記錄性短時間大雨情報（資訊）」。

新潟縣北部為主的地區因為相同原因降下大雨，新潟市因此出現災情。根據新潟地方氣象台，新潟市內今天上午7時10分之前，觀測到時雨量45.5毫米的激烈雨勢。

新潟市政府表示，市內逾20處的道路淹水，有3輛車被水淹沒，部分地區實施交通管制。當地警方指出，目前未傳出有民眾因大雨受傷。

淹水 秋田 雨量

延伸閱讀

凱米重創高雄市區 多處水深及膝照片曝淹水慘狀

致災雨勢轟南高屏！茂林區時雨量126毫米最驚人 明天才趨緩

驚！大雨狂下高雄田寮古厝幾滅頂 居民怨二仁溪未整治

高雄多行政區遇滿潮淹水 災情通報達200件陳其邁說話了

相關新聞

日本關東突發性豪雨成災！電車門一開驚見「瀑布」 數萬戶停電

這兩天因為凱米颱風的關係，台灣不少地區都降下豪雨。鄰近的日本本島雖然沒有被颱風直接上陸，不過仍因為颱風的關係，使得大氣狀況並不穩定，出現了突發性的強風豪雨。

跟流行太重要 貴森森Moncler外套在這個國家快變成學校制服

全世界最低的出生率，讓愈來愈來多的南韓父母「富養」小孩，例如38歲住首爾南郊東灘的金艾琳（譯名）給四歲長女戴780,00...

金牌女王回來了！走出性侵陰霾，體操天后拜爾斯重返美國隊

巴黎奧運即將在當地時間7月26日盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）也將滿血復活重歸奧運賽場，期望帶領美國隊重奪女子體操團體金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

巴黎奧運前爆性侵案！女遊客市中心遭5男性侵 求救畫面曝光極震撼

法國巴黎奧運將於周五（7月26日）開幕，惟盛事前夕竟傳出女遊客被5名男子當街性侵案，女遊客被發現時衣衫不整，拿著內衣神智不清，震驚全球…

全球平均氣溫 連兩天創高

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）24日指出，全球平均表面氣溫繼7月21日創下1940年有紀錄以來最高後，...

全球平均氣溫連2天破紀錄 7月22日史上最熱一天

根據歐洲聯盟氣候監測機構初步資料，7月22日創下有紀錄以來世界最熱的一天，前一天剛寫下的紀錄火速被打破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。