颱風凱米襲日本離島 部分收容中心一度停電

今年第3號颱風凱米的威力讓日本八重山與宮古島地區昨天出現災情，路樹被連根吹倒、電線桿與鐵製看板傾斜。此外，局部地區遭遇停電、交通號誌停擺等狀況。

「琉球新報」報導，八重山地區最西邊的與那國町出現電線垂落、電線桿斷掉的災情。當地自營業者崎元俊壹表示，倉庫的鐵皮屋頂部分被強風吹走，庭院的木瓜樹連根倒下。他說：「這是最近遇到威力最強的颱風。」

此外，石垣市真榮里中，支撐一間旅館看板的鐵柱彎曲折斷。這間旅館人員在被大雨淋得全身濕透下，緊急用繩子固定看板與電線桿。所幸未造成人員受傷。

石垣市健康福祉中心昨天一度成為避難所，收容5戶人家共6人，不過昨天上午曾經停電2小時半，導致無法吹冷氣，只能用緊急電源吹電扇。

宮古島市伊良部的海濱昨天可看到拍擊堤防的高浪，並且有警車在附近巡邏。昨天上午8時30分左右為大潮滿潮，當時潮位高過市內高野漁港的岸壁，海水流入漁港部分陸地。

宮古島市的縣道83號沿線也出現災情，像是大型樹木從根部折斷倒在人行道上。此外，市下地洲鎌的甘蔗田中，有秀貴甘蔗受強風影響嚴重傾斜。