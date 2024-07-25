菲油輪翻覆1人失蹤 當局調查是否颱風凱米影響

菲律賓有關當局說，一艘搭載約140萬公升工業燃油的菲律賓籍油輪今天在馬尼拉外海傾覆沉船，導致一名船員失蹤，他們已在設法遏止漏油，且在調查是否與颱風凱米有關。

綜合法新社和路透社報導，菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）在簡報會上說：「我們救出了17名船員中的16人，1人下落不明。」

包蒂斯塔表示，強風和巨浪阻礙救援工作。

這艘船今天凌晨在馬尼拉灣（Manila Bay）沉沒。包蒂斯塔說，這艘名為MT新地號（MT Terra Nova）的油輪載有1494公噸工業燃油，是在巴丹省（Bataan）沿海城鎮利邁（Limay）附近海域傾覆。

菲律賓海岸防衛隊發言人在聲明中說，相關調查正在進行中，以確定這起海上事故是否與颱風凱米（Gaemi）有關。

有關當局已發現漏油，並動員海洋環保人員協助遏制。不過包蒂斯塔在簡報會上說：「目前因為風浪大，我們無法派遣資源。」