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日本關東突發性豪雨成災！電車門一開驚見「瀑布」 數萬戶停電

聯合新聞網／ 綜合報導
日本昨日因為颱風影響，氣流不穩定，出現突發性豪雨。圖擷自 TBS NEWS DIG YouTube
日本昨日因為颱風影響，氣流不穩定，出現突發性豪雨。圖擷自 TBS NEWS DIG YouTube

這兩天因為凱米颱風的關係，台灣不少地區都降下豪大雨。鄰近的日本本島雖然沒有受到颱風直接影響，不過仍因為颱風的關係，使得大氣狀況並不穩定，出現了突發性的強風豪雨

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，24日關東地區在上午左右，都還是放晴的天氣，中午還一度測到37.2度的高溫。沒想到就在正午高溫約30分鐘，突然就開始下起狂風暴雨。雨傘在強風中幾乎派不上用場，也有人為了不被吹走，只能讓身體靠在公車站的柵欄上。

由於大雨的影響，當地氣溫也驟降為25度。另外，埼玉縣毛呂山町高校因為有樹木被吹倒，造成一名16歲的男性頭部受傷。還因為極端天氣的關係，造成埼玉縣約4萬戶、東京都約3萬戶住家突然停電

在社群網站上，也有不少網友分享這次豪雨的相關影音。有人形容電車門一打開，外頭強烈的豪雨就下進車內，簡直像是洗車一樣。也有人拍到原先晴朗的天空，在短時間內籠罩厚重雲層的樣子，顯示天氣確實有不穩定的跡象。

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