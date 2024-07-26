太熱！中學生上課遲到罰「跑泳池5圈」 多人腳底燙傷送保健室

夏季炎熱，在室外不只要避免中暑，對曬傷、燙傷之類的狀況也要注意。近來日本九州熊本縣的一間學校，就在體育課中出現了學生集體燙傷的意外事件，還因此影響到部分選手無法參加體育大賽。

根據日本媒體「RKK熊本放送」報導，這起事件發生在19日的熊本縣人吉市立第一中學校。當時的游泳課有幾位同學遲到，因此體育老師處罰現場26名學生，要他們繞著游泳池跑5圈。

然而，就在游泳課結束後，不少學生因為腳底刺痛、起水泡的關係，紛紛前往保健室尋求治療。最終總計有21名學生，出現了腳底燒傷的現象。其中也有預計參加「中學校綜合體育大賽」的學生，因為燙傷的關係被迫辭退。

當天人吉市的最高氣溫為34.2度，推測泳池周邊的地板溫度也不低。事件發生後，校方對於老師不適當的指導公開道歉，並且到其中5位傷勢特別嚴重的學生家中進行慰問，事後也召開說明會，強調未來會防止類似事件再度發生。