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全球平均氣溫 連兩天創高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
全球氣溫不斷升高，熱浪日益頻繁發生，可能使得巴西的環境危害人類健康，未來50年內變的不適合居住。巴西中西部的大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火，燒毀面積超過41萬1000公頃。(歐新社)
全球氣溫不斷升高，熱浪日益頻繁發生，可能使得巴西的環境危害人類健康，未來50年內變的不適合居住。巴西中西部的大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火，燒毀面積超過41萬1000公頃。(歐新社)

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）24日指出，全球平均表面氣溫繼7月21日創下1940年有紀錄以來最高後，22日再以攝氏17.15度改寫紀錄，預計全球氣溫未來數月還會再刷新高。

C3S主任布諾坦普說：「由於散逸到大氣的溫室氣體不斷增加，我們將在未來幾個月和未來幾年見到高溫紀錄不斷被打破」，凸顯升溫議題已邁向未知領域。

一些科學家已表示，今年可能超越去年，成為有紀錄以來最熱的一年，因氣候變遷加上聖嬰現象可能把今年氣溫進一步推高。

在此同時，美國多數地區、俄國和南歐近日都遭受熱浪襲擊。西班牙瓜地亞納河谷、塞維利亞、哥多華等位處西班牙南部的城市，23日氣溫可高達攝氏44度，全國多數地區也面臨極端野火風險。希臘近幾周溫度都突破攝氏40度，直到最近才稍微下降，卻仍面對野火和風暴威脅。

C3S還指出，自去年6月以來，單月全球平均氣溫已連續13個月寫下有紀錄以來同月最高溫紀錄。科學家已不斷呼籲，應緊急和迅速削減溫室氣體排放，以阻止全球均溫不斷攀升。

西班牙 高溫

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