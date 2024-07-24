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安裝熱泵、改用電動車 英國王室規劃淨零排放路線圖

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導

英國王室今天提出減少其碳足跡的最新計畫，其中包括在鄰近倫敦、擁有數百年歷史的溫莎城堡（Windsor Castle）安裝熱泵。

法新社報導，其他環境友善措施包括將王室的豪華車隊電氣化，御駕專車Bentley State Limousine也包含在內。

英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）是一名終身環保主義者，因為將跑車品牌阿斯頓馬丁（AstonMartin）推出的1970 Aston Martin DB6改造成以生質燃料為動力聞名。

改造後所使用的生質燃料由多餘的英國白酒，和製造起司時產生的乳清製成。

根據王室在年度報告和2023年4月1日至2024年3月31日財政年度帳目中列出的淨零計畫，將以永續航空燃料取代直升機和包機的噴射機燃料。

白金漢宮（Buckingham Palace）等位於倫敦市中心的王室地產也將連上供熱網路。供熱網路利用能源供應中心分配熱源，被認為是較個別鍋爐來說更有效的暖氣系統。

報告提到：「這些計畫…對於減少王室家庭的溫室氣體排放有很大的潛力。」

擁有900年歷史、查爾斯三世主要居所之一的溫莎城堡，已安裝第一批能將太陽光轉換成電力的太陽光電板。

這份與年度帳目一同發布的報告顯示，得益於離岸風場的短期成長，皇家財產局（Crown Estate）管理的王室地產物業去年獲利增加超過1倍，達到創紀錄的11億英鎊。

皇家財產局擁有英國絕大多數海床，最遠延伸至距離本土12海里，並將部分海床租給風電營運商。

查爾斯三世 王室 英國國王

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