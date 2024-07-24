日本水翼船千葉縣外海故障遭拖曳 數人身體不適

日本一艘搭載逾百名乘客的水翼船，今天上午在千葉縣房總半島外海發生故障，海上保安本部已派船前往拖曳，但由於事發一段時間，拖曳也相當耗時，船上已有數人表示身體不適。

第3管區海上保安本部表示，這起意外發生在今天上午10時左右，地點位於房總半島西南方約20公里海域，當時接獲水翼船人員通報「漏油導致船舵失靈」。海上保安本部已派遣特殊救難隊員登上水翼船。

營運船隻的東海汽船公司表示，這艘水翼船排水量279噸，今天上午7時45分搭載116名乘客與5名船組員，從東京竹芝碼頭出海前往伊豆群島式根島。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安本部巡邏船正將水翼船拖往伊豆大島，但因為海象等影響不甚順利，船上已有數名乘客感到身體不適。水翼船上搭載包括孩童在內的116名乘客，及5名船組員。

海上保安本部巡邏船持續拖曳水翼船前往岡田港，但速度緩慢，所以可能要到明天凌晨才能靠港，海上保安本部已採取因應措施，把食物、飲水及暈船藥等物資，透過巡邏船及直升機運送上水翼船。

東海汽船公司表示，安全航行是首要考量，對乘客造成嚴重困擾非常抱歉，「在安全將這次船上乘客送上岸同時，也會盡全力防止類似情況再度發生」。

富士新聞網報導，式根島因為可以在美麗大海享受各項水上活動，是日本暑假期間熱門旅遊景點，搭乘高速水翼船從東京出發只需2小時20分左右就能抵達。

不過，這艘水翼船航行到千葉縣野島崎外海約17公里處故障，失去動力後一度只能在海上漂流待援。