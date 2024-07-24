日本人口連續15年減少 外國人首逾300萬人創新高

日本政府總務省調查統計，日本到今年1月1日不含外國人總人口共1億2156萬1801人，連續15年減少，但定居日本的外國人首度超過300萬人，來到約332萬人，創統計史新高紀錄。

日本富士新聞網報導，總務省調查指出，到今年1月1日包括定居日本的外國人在內總人口為1億2488萬5175人，較去年同期減少約53萬人。

如果扣除外國人口，單看日本人的總數為1億2156萬1801人，較去年同期減少約86萬人，不論是人數或比率，減幅都創1968年開始調查以來新高，顯示日本正加速朝人口減少社會邁進。

從日本47個都道府縣來看，除了時隔3年人口轉增的東京都外，其他46道府縣人口全數減少，其中人口減少最多的是北海道。

另一方面，在日本定居的外國人約332萬人，創統計史上新高紀錄。

日本全境家戶數以6077萬9141戶創統計史新高，不過，每個家戶平均人數則以2.05人創統計史新低。

日本放送協會（NHK）報導，日本人口已連續15年減少，但外國人口首度突破300萬人，創統計史新高。

日本人口在2009年以1億2707萬人達到高峰，隨後連續15年減少。

另外，日本政府為改變選舉時每個選區人數有異造成所謂「一票的差距」（票票不等值），已修法針對眾議院單一選區進行重新劃分，將在下一屆眾議院大選採用新劃分後的選區。

NHK根據總務省所公布的2024年1月1日人口數進行試算，發現全日本289個眾議員單一選區中，人口最多的是福岡縣第5選區的55萬117人，人口最少的是鳥取縣第1選區的26萬4536人。

從這個結果來看，一票的差距最多來到2.08倍，這個倍數比2023年的最大倍數增加0.026個百分點。且根據試算，全日本有8個選區的每票差距超過兩倍。