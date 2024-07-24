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全球平均氣溫連2天破紀錄 7月22日史上最熱一天

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導
歐新社
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根據歐洲聯盟氣候監測機構初步資料，7月22日創下有紀錄以來世界最熱的一天，前一天剛寫下的紀錄火速被打破。

路透社報導，根據哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service），22日的全球平均表面氣溫達到攝氏17.15度，比前一天高出0.06度。該機構自從1940年以來持續針對類似氣候模式進行追蹤。

這項紀錄上一次曾在去年7月初連續4天被打破。在那之前，全球最熱的一天出現在2016年8月。

德國萊比錫大學（Leipzig University）氣候科學家郝斯坦（Karsten Haustein）說：「22日可能創下全球最高絕對平均溫度新紀錄，我說的是追溯到數萬年以來。」

最近幾天，日本、印尼、中國多個城巿都出現創紀錄高溫，將濕度也納入考量的酷熱指數（heat index）在波斯灣國家甚至超過攝氏60度。與此同時，歐洲部分地區高溫也突破45度。

一些科學家已暗示，由於使用化石燃料所引發的氣候變遷，今年可能超越去年成為有紀錄以來最熱的一年。

日本 氣候變遷 氣溫 科學家 高溫

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