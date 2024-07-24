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曾經歷禁中文時代 印尼華裔青年靠新創推中文教育

中央社／ 雅加達24日專電

印尼約有1300萬華裔，但能精準使用中文的人卻寥寥無幾，這是因印尼曾禁止中文32年。近年隨著許多華人企業進軍印尼而掀起學中文浪潮，有華裔年輕人因此找到商機，靠教育新創推廣中文教育。

印尼華裔約占印尼總人口（約2.7億人）的5%，約有1300萬人，被視為獨裁者的前總統蘇哈托（Suharto）執政時，頒布禁止中文教學及慶祝春節等多項歧視華裔的法規，直到1998年蘇哈托政府倒台後，中文禁令才解除，因此大部分的印尼華裔都不諳中文。

今年29歲的王秀讓（Cecillia Ong）是少數能熟練使用中文的印尼華裔，雖然剛出生時，正值印尼禁中文的時代，但因在鄰近新加坡的巴淡（Batam）長大，與家人使用中文溝通並赴新加坡求學，如今才能說著一口流利的華語，甚至還曾擔任印尼電視台的華語新聞主播。

有感於印尼華裔年輕一代對中文不熟悉，加上近年就業市場對中文人才需求增加，王秀讓與朋友湯米（Tomy Yunus）、尤翰（Yohan Limerta）等印尼華裔，在2014年創立新創公司、語言學習平台Cakap，提供中文、英語、日語、韓語和印尼語的線上課程。

王秀讓是Cakap的營運長，她表示，創立Cakap是為了增加印尼人的語言能力，起初僅提供中文線上課程，後來跟著趨勢增加其他語言課程。

她說：「Cakap一開始專注於設計中文課程，後來開發線上平台，媒合學生與來自世界各地專業的語言教師，提供互動式的學習環境，靠網路打破地理限制。」

王秀讓告訴中央社，據統計，有約53.3%的印尼人對學中文感興趣，且不僅限於華裔。她認為，主因是印尼與中國近年關係緊密，許多企業對中文人才的需求增加。

印尼獵人頭公司Talent hunts曾指出，近年中文人才需求大幅增加，包括製造和金融等產業都在尋找會中文的員工，因此具備中文能力的人在印尼就業市場上極具競爭力。

Talent hunts官網文章寫道：「印尼企業和跨國公司正積極招募懂中文的專業人士，且不僅限於高階管理職位，也包括客服、行銷和技術支援等職位。」

Talent hunts表示，對需要中文員工的企業而言，雙語人才更能理解文化差異，並與華人客戶建立更緊密的關係，以爭取更多生意上門。

對此，王秀讓補充，Cakap除了提供中文課程，也會教導中華文化，像是華人習俗、節慶和食物等，而針對未來將赴台灣或中國留學的學生，則會提供更多當地資訊。

王秀讓說，除了語言教學，Cakap現在正擴大對企業員工提供職訓，並在印尼各區域舉行實體教學活動，期待藉由科技縮短希縮短城鄉的教育落差。

中文 印尼 華裔

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