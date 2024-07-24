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強颱凱米襲日颳每秒逾50公尺強風 石垣機場取消所有航班關場

中央社／ 東京24日綜合外電報導
全日本空輸與日本航空公司受到凱米影響，已取消羽田機場往來石垣機場，及那霸機場往來宮古機場等共100個航班。 路透社資料照
全日本空輸與日本航空公司受到凱米影響，已取消羽田機場往來石垣機場，及那霸機場往來宮古機場等共100個航班。 路透社資料照

日本分類「大型且非常強烈」的今年第3號颱風凱米，今天最接近日本沖繩縣先島群島，在與那國島颳起每秒50.2公尺最大瞬間風速，石垣機場今天所有航班都已取消並關場。

日本富士新聞網報導，石垣市街道路樹因凱米強風傾倒，部分路段交通中斷。當地警消表示，儘管目前暫無人受傷，但石垣島、竹富島及與那國島上，發生約1400戶停電等影響生活的情況。

石垣機場今天所有航班都已取消並關場。各航空公司表示，明天也有部分航班確定取消。

讀賣新聞報導，全日本空輸（All Nippon Airways）與日本航空公司（Japan Airlines）表示，今天受到凱米影響，已取消羽田機場往來石垣機場，及那霸機場往來宮古機場等共100個航班。

日本氣象廳觀測，凱米今天下午3時中心位置位於與那國島西南西方約60公里海面，正以每小時20公里速度朝西北方行進，中心氣壓940百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。

根據預測，凱米到明天上午6時止帶來的24小時累計雨量，在沖繩本島中南部與北部為150毫米、久米島為80毫米。

由於可能出現警報級大雨，氣象廳呼籲對象地區民眾嚴防可能發生的土石災害或淹水等災情。

琉球新報報導，氣象廳表示，與那國島今天下午1時51分觀測到每秒50.2公尺的最大瞬間風速；八重山地方測得逾每秒30公尺風速、宮古島地方也測到逾每秒25公尺風速。

石垣市到今天傍晚止、竹富町到今天入夜止，及與那國町到明天凌晨止，都須嚴防凱米帶來的暴風威脅。

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