日本各機場將重啟起飛順位用語 事故後曾停用

日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天透露，日本各機場8月8日將重啟管制員告知機長起飛順位的用語。羽田機場1月發生嚴重的飛機碰撞事故後，這類用語暫停使用。

讀賣新聞報導，日本航空（Japan Airlines，簡稱日航）1架客機與海上保安廳（簡稱海保廳）的飛機1月2日在羽田機場的C跑道相撞，造成5人死亡。

這起事故中，負責C跑道的機場管制員告知海保廳飛機代表起飛順序的number one（第一順位），以及指示「滑行到跑道前方的停止位置」，不過海保機仍誤闖跑道。

國交省在事發之後實施的飛安緊急對策之一，包含停止使用number one用語。不過由外部專家等人組成的事故對策檢討委員會6月公布防止類似事件再度發生的中期彙總方案建議「應評估解除停止這項措施」。