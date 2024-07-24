研究：美國農藥中永久性化學物質增 危害人類健康

美國「環境健康展望」期刊今天刊出的研究指出，有毒的「永久性化學物質」愈來愈常用於美國農藥中，由於這些化學物質會汙染水道，且噴灑在小麥等主食中，進而威脅人類健康。

法新社報導，全氟/多氟烷基物質（per- andpolyfluoroalkyl substances, PFAS）最近幾年遭外界拿放大鏡檢視，但針對這種物質的環境規定主要聚焦於工業設施、垃圾掩埋場與特定鍋具和油漆等消費者產品來源。

這項刊登於同儕審查期刊「環境健康展望」（Environmental Health Perspectives）的新研究指出，用於玉米、小麥、菠菜、蘋果與草莓等農作物的農藥，以及諸如殺蟲劑與寵物除蚤藥等來源，現在也可以列入清單中。

非營利組織「環境工作團」（EnvironmentalWorking Group）毒理學家、研究報告共同作者特姆金（Alexis Temkin）告訴法新社：「我們查看的愈多，發現的愈多…這只是在強調減少來源與真正管制這些化學物質的重要性。」

研究表明，暴露於大量的永久性化學物質將削弱人類的免疫系統，讓他們更難以對疫苗產生反應，且更容易受到感染。

此外，也有新的證據指出這些化學物質將降低生育率，導致兒童生長遲緩，並干擾身體的自然激素。

為了撰寫這份新報告，研究作者搜尋了公共資料庫並行使資訊自由請求，以取得農藥中「活性」與「惰性」成分的資訊。

活性成分是針對害蟲的成分，而所謂惰性成分則是其他成分。有關機關沒有要求在標示上揭露惰性成分，但這些成分能提高有毒活性成分的功效與持久度，且本身也具有毒性。

研究人員發現令人擔憂的趨勢：在美國所有農藥活性成分中，有14%是PFAS，其中近1/3是過去10年批准的活性成分。

農藥中8種獲得批准的惰性成分是PFAS，包括品牌名為鐵氟龍（Teflon）的不沾化學物質。