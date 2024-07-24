日本搭載逾百人水翼船千葉外海故障 當局派船拖曳

在國際化的當代社會，生活中碰到外國人，也不是什麼特別稀奇的事情。但即使如此，還是有許多歧視案例不時發生。近來一家東京的餐廳，就因為赤裸裸的歧視言論，引起網路上許多批評。

2024-07-24 10:41