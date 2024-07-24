日本搭載逾百人水翼船千葉外海故障 當局派船拖曳
日本一艘搭載逾百名乘客的水翼船，今天上午從東京前往伊豆群島式根島途中，在千葉縣房總半島外海發生機械故障，目前已知暫無人受傷，海上保安本部派船抵達事發海域展開拖曳。
日本放送協會（NHK）報導，第3管區海上保安本部表示，這起意外發生在今天上午10時左右，地點位於房總半島西南方約20公里海域，當時接獲水翼船人員通報「漏油導致船舵失靈」。
營運船隻的東海汽船公司表示，這艘水翼船排水量279噸，今天上午7時45分搭載116名乘客與5名船組員，從東京竹芝碼頭出海前往式根島。截至目前為止，相關單位並未接獲有人受傷的通報。
雖然失去動力的水翼船一度在海上漂流，但海上保安本部表示，已派遣巡邏船等兩艘船隻抵達現場海域，並開始使用繩索將水翼船拖往伊豆大島岡田港。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言