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日本搭載逾百人水翼船千葉外海故障 當局派船拖曳

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本一艘搭載逾百名乘客的水翼船，今天上午從東京前往伊豆群島式根島途中，在千葉縣房總半島外海發生機械故障，目前已知暫無人受傷，海上保安本部派船抵達事發海域展開拖曳。

日本放送協會（NHK）報導，第3管區海上保安本部表示，這起意外發生在今天上午10時左右，地點位於房總半島西南方約20公里海域，當時接獲水翼船人員通報「漏油導致船舵失靈」。

營運船隻的東海汽船公司表示，這艘水翼船排水量279噸，今天上午7時45分搭載116名乘客與5名船組員，從東京竹芝碼頭出海前往式根島。截至目前為止，相關單位並未接獲有人受傷的通報。

雖然失去動力的水翼船一度在海上漂流，但海上保安本部表示，已派遣巡邏船等兩艘船隻抵達現場海域，並開始使用繩索將水翼船拖往伊豆大島岡田港。

日本 東京 碼頭

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