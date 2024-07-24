被小學生抓包開會玩手機 日本地方民代辭職
日本宮城縣大河原町一名議員日前在議會全體會議上玩手機遊戲，被前來參訪的小學生發現。大河原町議會今天通過勸告當事人辭職的決議案，而這名議員今天已經請辭。
仙台放送、朝日新聞報導，一群小六學生6月10日到町議會全體會議參訪時，發現有議員在桌子下方使用智慧型手機玩手遊迪士尼Tsum Tsum（ディズニーツムツム），其中5名小學生在參觀後的心得報告中提到「議員用智慧型手機玩遊戲」，此事因而曝光。
當時旁聽的小六學生在心得報告中寫道，「我不知道為何有議員在討論途中玩Disney Tsum Tsum」、「有人在玩Disney Tsum Tsum」等，還有學生在心得報告中點出是哪名議員在玩手遊。這群學生參訪之際，町議會正好在進行訊答。
此外，還有小學生在心得報告中說，有議員在打瞌睡以及態度差勁等。大河原町議會議長岡崎隆事後表示，「之後將嚴正指導，不管是否在玩Tsum Tsum，必須好好拿出議場該有的樣子」。
被小學生發現玩手遊的議員為佐藤貴久，現年73歲，當過5屆議員，曾任大河原町議會議長。
大河原町議會在這件事情曝光後召開全體會議追究此事，並於今天通過決議案勸告佐藤辭職。
佐藤今天面對媒體時對於損害議會信譽再度致歉。他也表示，後援會曾鼓勵他繼續擔任議員，但他以「家人生命受到威脅」為由，認為自己「無法繼續擔任議員」，因而決定辭職。
佐藤在召開全體會議之前提出辭呈，今天卸下議員職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言