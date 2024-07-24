快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

被小學生抓包開會玩手機 日本地方民代辭職

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本宮城縣大河原町一名議員日前在議會全體會議上玩手機遊戲，被前來參訪的小學生發現。大河原町議會今天通過勸告當事人辭職的決議案，而這名議員今天已經請辭。

仙台放送、朝日新聞報導，一群小六學生6月10日到町議會全體會議參訪時，發現有議員在桌子下方使用智慧型手機玩手遊迪士尼Tsum Tsum（ディズニーツムツム），其中5名小學生在參觀後的心得報告中提到「議員用智慧型手機玩遊戲」，此事因而曝光。

當時旁聽的小六學生在心得報告中寫道，「我不知道為何有議員在討論途中玩Disney Tsum Tsum」、「有人在玩Disney Tsum Tsum」等，還有學生在心得報告中點出是哪名議員在玩手遊。這群學生參訪之際，町議會正好在進行訊答。

此外，還有小學生在心得報告中說，有議員在打瞌睡以及態度差勁等。大河原町議會議長岡崎隆事後表示，「之後將嚴正指導，不管是否在玩Tsum Tsum，必須好好拿出議場該有的樣子」。

被小學生發現玩手遊的議員為佐藤貴久，現年73歲，當過5屆議員，曾任大河原町議會議長。

大河原町議會在這件事情曝光後召開全體會議追究此事，並於今天通過決議案勸告佐藤辭職。

佐藤今天面對媒體時對於損害議會信譽再度致歉。他也表示，後援會曾鼓勵他繼續擔任議員，但他以「家人生命受到威脅」為由，認為自己「無法繼續擔任議員」，因而決定辭職。

佐藤在召開全體會議之前提出辭呈，今天卸下議員職務。

小學生 議員 辭職

延伸閱讀

影／高虹安辭職不能選補選 林志潔錄影「幫澄清」

驚悚！日本高中生練田徑 助跑跌倒標槍「插進脖子」

日本地方民代開會玩手遊 被參訪小學生抓包

瓊斯盃／中華藍輸日本51分 邱啟益執教首秀稱震撼教育

相關新聞

重寫生命起源論？不僅透過光合作用 海底金屬也能產生「黑暗氧氣」

科學家發表一項新研究指出，自然形成於海底的金屬或許能產生氧氣；這可能「徹底扭轉」我們對於地球生命起源的理解。華盛頓郵報報...

平民美食越來越貴！日本牛丼10年漲5成 「大陸火鍋」成關鍵

牛丼是日本代表性的平價美食，過去許多販售牛丼餐飲業者，以美味、快速又便宜作為宣傳。不過近來牛肉成本高漲，讓日本牛丼價格也撐不住，有不斷提高的趨勢。

強颱凱米襲日颳每秒逾50公尺強風 石垣機場取消所有航班關場

日本分類「大型且非常強烈」的今年第3號颱風凱米，今天最接近日本沖繩縣先島群島，在與那國島颳起每秒50.2公尺最大瞬間風速...

拔草機器人、無害農藥 新型農業福音

機器人的服務使得農民減少對農藥的依賴！過去數十年來，農民都仰賴化學物質來去除雜草，但科學研究指出，大多數除草劑會造成身體與環境危害，也導致雜草出現抗藥性。對此，科學家盼透過農業機器人或低危害的新型農藥

布幕遮擋有效！富士山LAWSON「遊客少3成」 居民讚違規變少了

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，由於緊鄰著富士山，過去曾引來許多觀光客拍照打卡。但過多的人潮，卻造成店家和居民的困擾，使得當地在5月下旬，刻意製作遮檔布幕進行封鎖，確實減少了許多湊熱鬧的遊客。

附近都外國居民！日餐廳聲明「拒絕中韓客人」 網掀正反論戰

在國際化的當代社會，生活中碰到外國人，也不是什麼特別稀奇的事情。但即使如此，還是有許多歧視案例不時發生。近來一家東京的餐廳，就因為赤裸裸的歧視言論，引起網路上許多批評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。