拔草機器人、無害農藥 新型農業福音

機器人的服務使得農民減少對農藥的依賴！過去數十年來，農民都仰賴化學物質來去除雜草，但科學研究指出，大多數除草劑會造成身體與環境危害，也導致雜草出現抗藥性。對此，科學家盼透過農業機器人或低危害的新型農藥，來解決農地雜草的問題。

機器人會自動拔草

《衛報》報導，一群機器人正在農田巡視作物，不僅避免傷害正在生長的莊稼，還能精準拔下雜草。農場機器人已成為愈來愈多農民根除雜草的方式，這些機器人透過太陽能板充電，還能完全自主運行。

過去數十年來，農民相當仰賴農藥來清除雜草，但隨著農藥擴大使用，愈來愈多科學證據也顯示，各式各樣用於除草的化學物質，有些更癌症相關，有些則會危害生殖健康；農藥除草的過程中，對土壤健康、擔任傳粉媒介的昆蟲與整體生態系都有負面影響，也讓這些雜草演化出抗藥性。

目前已開始有創投、食品企業或農業技術公司投注資金於除草機器人，以減少農藥的使用。然而，有許多學者懷疑機器人難以帶來全面性的改變，因為農地範圍廣泛，不同土地也有多樣化的不同需求，將使得機器人製作與使用成本難以負擔。

綠色農藥有盼頭

《南華早報》報導，除了機器人，也有科學家投身於農藥的改良，像是世界第二大宗的除草劑「百草枯」，已經被證實對於肺部有著嚴重危害，開發中國家也曾出現百草枯中毒身亡的事件，目前超過20多個國家對禁止使用百草枯或者嚴格限制使用。

中國科學家發現化學物質「二烯二胺」能作為百草枯的安全替代品，在小老鼠實驗也證實其安全無毒的特性，並保有除草效果，盼進一步取代有害的除草劑。

【更多精采內容，詳見 】