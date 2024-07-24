平民美食越來越貴！日本牛丼10年漲5成 「大陸火鍋」成關鍵

牛丼是日本代表性的平價美食，過去許多販售牛丼的餐飲業者，以美味、快速又便宜作為宣傳。不過近來牛肉成本高漲，讓日本牛丼價格也撐不住，有不斷提高的趨勢。

根據日本媒體「マネー現代」報導，在2013年時，如吉野家、松屋及Sukiya等各大連鎖牛丼品牌，一份中碗牛丼的價格，大概落在280日圓（約新台幣59元）。然而2024年7月的現在，牛丼價格來到426至430日圓（約新台幣90至91元），上漲幅度約在五成左右。

除了人事、水電等費用之外，牛肉本身價格高漲，也是牛丼售價往上爬的原因之一。由於美國近年來乾旱嚴重，影響到牧草生長，使得牛隻的養育狀況也出現問題。2024年1月美國境內飼養的牛隻數量，創下1951年來的最低，自然造成牛肉價格飆升。

而另一個影響牛肉市場的，則是來自中國等其他國家的競爭。由於中國愛吃火鍋等料理，需要大量牛肉作為食材，因此在牛丼、燒肉等料理需要牛肉的日本，必須出更高的價格，才能進口到外國產牛肉，成為牛丼價格上揚的原因之一。