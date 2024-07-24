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布幕遮擋有效！富士山LAWSON「遊客少3成」 居民讚違規變少了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本河口湖車站外一家羅森便利商店成為熱門景點後不堪其擾，因而在今年5月製作布幕遮擋。 法新社
日本河口湖車站外一家羅森便利商店成為熱門景點後不堪其擾，因而在今年5月製作布幕遮擋。 法新社

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，由於緊鄰著富士山，過去曾引來許多觀光客拍照打卡。但過多的人潮，卻造成店家和居民的困擾，使得當地在5月下旬製作遮擋布幕進行封鎖，確實減少了許多湊熱鬧的遊客。

日本媒體「讀賣新聞」委託位置情報分析的專門公司「X-Locations」進行調查，確認自從5月21日設置遮擋布幕後，富士山羅森一帶的人潮流量變化是如何。結果發現從5月22日到6月30日這段期間，和前一期的4月11日到5月20日相比，外國遊客減少了31.7％。

日本河口湖居民對遊客亂象不堪其擾，果斷掛起遮擋富士山的黑色布幕。 歐新社
日本河口湖居民對遊客亂象不堪其擾，果斷掛起遮擋富士山的黑色布幕。 歐新社

由於觀光客一多，經常會有亂丟垃圾、違規停車等等的行為，當地一家牙科醫院表示，雖然未能根絕這類困擾，但是和以前相比，確實有所改善。河口湖町的觀光課也表示，這是設置黑幕並加強警備巡視，所得到的效果。

河口湖町官方指出，該店是在2022年被國外網紅介紹，在社群網站上爆紅，因而成為人氣景點；到訪人數則在布幕設置前的2024年4月來到高峰，其中台灣、泰國、香港等地的遊客是最多的。

東洋大學的觀光行動分析教授古屋秀樹指出，遊客拍攝富士山打卡照，最大的問題是可能因此不遵守交通規則，擅闖馬路。所以設置了黑幕，一方面也是為了確保交通安全，另一方面，如何讓遊客感到滿意，帶來觀光的經濟效果，則可考慮開放其他拍照景點，找尋最適當的解決辦法。

富士山 日本 觀光客

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