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附近都外國居民！日餐廳聲明「拒絕中韓客人」 網掀正反論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新宿一間餐廳聲明拒絕中國、韓國客人入店。圖擷自大久保バルX
日本新宿一間餐廳聲明拒絕中國、韓國客人入店。圖擷自大久保バルX

在國際化的當代社會，生活中碰到外國人，也不是什麼特別稀奇的事情。但即使如此，還是不時發生歧視案例。近來一家東京的餐廳，就因為赤裸裸的歧視言論，引起網路上許多批評。

根據日本媒體「KOREA WAVE」報導，位於東京新宿的義式餐廳「大久保バル」，最近被發現在店家門口上，寫著「雖然現在常說要有多樣性、包容之類的等等，但我才不想帶著討厭的心情工作，所以謝絕中國、韓國遊客」。

由於這家店附近，其實就有韓國聚落的存在，且除了韓國住戶以外，還有其他很多外國人居住，因此確實是個可能有不少外國顧客的地方。但也因為這樣，讓店家被網友譏諷是「故意進到吸菸區，然後說討厭抽菸」。

除此之外，也有不少網友批評「日本之恥、世界之恥」、「請停止你的仇恨言論，並道歉」、「有種族主義的店家怎麼可能吃得下去，都要吐了」、「根本是侮辱了義大利料理」、「垃圾營業，快倒閉吧」、「敢不敢用英文寫出來啊」、「居然提供炒飯，那不是中華料理嗎」、「餐點看起來很不怎麼樣」。

不過也有網友挺店家，認為「店家也有權力選擇客人」、「背後應該是有什麼故事」、「韓國人和中國人不去的？感覺可以安心用餐了」、「那些喊歧視的，你們討厭就不要去啊」、「不能寫拒絕中國人啦，要放小熊維尼和寫64天安門」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

外國人 日本 種族歧視 餐廳

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