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巴西研究測出鯊魚受古柯鹼污染 危害海洋生態

中央社／ 聖保羅23日專電

巴西克魯茲基金會一項研究檢驗出巴西鯊魚受古柯鹼（Cocaine）及其衍生物苯甲醯芽子鹼（Benzoylecgonine）污染，揭露在城市中吸食的毒品通過污水排到大海的環境問題。

克魯茲基金會（Fiocruz）的研究7月15日發表於「整體環境科學」（Science of The TotalEnvironment）期刊，研究人員分析了在里約熱內盧海岸捕獲的13條細長喙鯊魚（Rhizoprionodonlalandii），並在它們體內測出殘留毒素。

研究結果顯示，92%的鯊魚肌肉和23%的鯊魚肝臟中含有古柯鹼。

這是研究人員首次在野生鯊魚中檢測到古柯鹼，引起科學界對人類行為污染海洋，嚴重危害海洋生態的擔憂。

研究指出，鯊魚被古柯鹼污染可歸因於幾個因素，主要是巴西毒品使用量增加和污水處理不足。許多古柯鹼被毒販或吸毒者丟進馬桶或下水道以消除證據，導致沿海水域受污染。

此外，研究選擇的鯊魚物種生活在沿海地區附近，更容易受到人類污染的影響。

研究人員在這些鯊魚體內檢測到的古柯鹼比例高，顯示其他海洋物種也可能受污染，儘管對牠們產生不一樣的影響。

克魯茲基金會生物學家戴維斯（Rachel Ann Hauser-Davis）指出，鯊魚在海洋生態系統中發揮至關重要的作用，因為牠們是捕食者，是食物鏈的核心，所以也是檢測環境破壞、污染的哨兵物種（sentinelspecies）。

戴維斯表示，環境污染直接影響自然界的物種和人類的生活，生態系統健康與人類健康息息相關。鯊魚受古柯鹼污染也引發對人類健康潛在風險的擔憂，因為該物種經常在里約熱內盧和巴西其他地區食用。

研究結論指出，有必要擴大對巴西海岸非法藥物的環境監測研究，並詳細調查對環境健康的影響和相關風險；更嚴格的污染控制和污水處理措施對於保護海洋生物以及人類健康至關重要。

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