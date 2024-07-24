資料中心成吃電怪獸 消耗愛爾蘭逾2成電力供應
根據今天公布的官方統計數據，愛爾蘭境內的資料中心消耗全國1/5以上的電力供應，超過這個歐洲聯盟（EU）成員國所有城市家庭用電量的總和。
法新社報導，愛爾蘭中央統計局（CSO）指出，2023年，這些資料中心的耗電量占全國總用電量21%，高於2015年的5%和2022年的18%。
此外，這些資料中心的耗電量也首度超越愛爾蘭城市家庭用電量，2023年城市家庭用電量占總用電量的18%，低於前一年的19%，鄉村家庭則占10%。
這項結果使各界對愛爾蘭資料中心能源需求的爭論益發激烈。這些資料中心內有電腦儲存設施。
人們愈來愈擔心這些資料中心對電網帶來的壓力，尤其是隨著人工智慧（AI）領域的突破導致需求大增。
愛爾蘭電網營運商Eirgrid今年稍早預測，愛爾蘭在這個10年將出現迫在眉睫的「電力供應挑戰」，部分原因是「大型能源用戶和資料中心推動需求增長」。
根據國際能源總署（International Energy Agency,IEA）1月發布的報告，到2028年前，這些資料中心預計將消耗愛爾蘭近30%的電力供應。
谷歌公司（Google）、Meta、亞馬遜（Amazon）和TikTok等科技巨頭已在愛爾蘭營運80多座資料中心，其中有些正在擴建或建立新的設施。
愛爾蘭的低企業稅政策，推動了資料中心和科技公司蓬勃發展。
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