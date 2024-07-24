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市政廳飄青天白日旗 德鞋匠城舉辦為期兩月台灣週

中央社／ 柏林24日專電
德國北部城市巴姆施泰特舉辦台灣週，並在市政廳前懸掛象徵兩地友好的當地市旗與中華民國國旗。國旗示意圖。ingimage
德國北部城市巴姆施泰特舉辦台灣週，並在市政廳前懸掛象徵兩地友好的當地市旗與中華民國國旗。國旗示意圖。ingimage

德國北部城市巴姆施泰特舉辦台灣週，將展開一系列台德文化交流活動，市長杜普克於開幕式向當地民眾介紹台灣民主與文化魅力，並在市政廳前懸掛象徵兩地友好的當地市旗與中華民國國旗至展期結束。

距離漢堡30公里的巴姆施泰特（Barmstedt）因豐富自然與文化景觀，是漢堡等德國北部大城居民喜愛的假日遊憩地，當地夏季為期兩個月的文化盛事「國家週」（Länderwochen），每年吸引許多居民與遊客參與。

開幕儀式上，無黨籍市長杜普克（Heike Döpke）說「國家週」已有19年歷史，希望藉由藝術展覽、當代議題講座、兒童工作坊等活動，讓當地居民了解今年主題國「台灣」這個美麗而獨特，擁有民主和文化自信的島嶼。

基民黨（CDU）區議會主席阿倫斯 （HelmuthAhrens） 則在致詞時強調，台灣和德國之間的合作是基於共同的價值觀，如民主、人道和法治。這些共同原則是兩國關係的基礎，也是實現和平的關鍵。

他也認為「文化是一種普遍的語言，能夠超越差異，促進對話和理解。」希望透過台灣週進一步加強兩國之間的友誼，探索新的合作方式。

台灣週開幕儀式在該鎮一座名為「城堡島」的湖中小島上舉行，駐德代表謝志偉在致詞中將台灣的地緣關係比作這座小島，描述台灣是一座「isolatedland」，一面被海洋包圍，另一面被中國封鎖。

謝志偉指出，這種孤立的地理和政治環境與巴姆施泰特的重要地標「城堡島」有著相似之處。呼應阿倫斯的觀點，向在場觀眾說明台灣正致力透過堅持民主制度來打破孤立處境，與世界建立連結。

市長杜普克在開幕慶典禮後告訴中央社，巴姆施泰特是一座小而迷人的近海城市，19世紀當地居住超過百名鞋匠，他們擅長製造不透水的皮革海靴，因而讓巴姆施泰特獲得「鞋匠城」的美名。

杜普克表示，歡迎台灣的朋友到巴姆施泰特旅行，9月15日展期結束前，市政廳前都會升起中華民國國旗，並可以在大廳觀賞由德國學者、攝影師朗曼（Detlev Langmann）以台灣為拍攝主題的攝影展。

國旗 德國 謝志偉

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