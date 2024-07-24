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瓜地馬拉登革熱疫情飆升 死亡病例中美洲最高

中央社／ 瓜地馬拉市23日專電

中美洲國家爆發登革熱疫情，迄今已經有100人不幸死亡。疫情最嚴重瓜地馬死亡50人，佔總數的一半。另外瓜國還有近5萬人感染登革熱，這個數字幾乎是去年同期的6倍。超過一半的病例，都是15歲以下的青少年和兒童。

世界衛生組織（WHO）今年5月就提出警告，由於受到氣候變遷影響，在濕熱天氣下，登革熱和其他由蚊子傳播的疾病，感染人數會快速增加，因此敦促中美洲、墨西哥和加勒比地區國家，要加強對登革熱的預防措施。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，鄰近的中美洲國家，宏都拉斯出現6萬個病例，29人死亡，而該國在6月份就宣布全國進入緊急衛生狀態。巴拿馬近6千人感染，12人死亡，哥斯大黎加有超過1萬起確診病例，但沒有死亡報告。薩爾瓦多約4千起病例，3名兒童死亡。至於尼加拉瓜低於200人感染，沒有病患死亡。

雖然瓜地馬拉政府加強登革熱防治工作，衛生部門表示已經對70萬戶家庭進行消毒，還加緊清理50萬戶堆積的廢棄垃圾。但由於整體衛生環境不佳，登革熱疫情始終無法控制。瓜地馬拉衛生部門（Mspas）更預測，未來幾週的連續降雨，可能會讓瓜地馬拉每天登革熱的確診病例，由500例增加到700例以上。

由於疫情的蔓延，瓜地馬拉也面臨著藥物短缺的問題。許多醫療機構反映，對抗登革熱藥物，以及其他輔助治療的基本藥品供應不足，進一步加重疫情的衝擊。瓜國主要的公立醫院更在今年初幾個月內，就用完整年度的藥品採購預算，許多病人無法及時得到有效的治療。這場登革熱疫情，導致瓜國公共衛生危機雪上加霜，也讓上任滿半年的總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo），承受巨大壓力。

瓜地馬拉 疫情 登革熱

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