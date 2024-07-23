快訊

6縣市緊急宣布！中彰投雲嘉東 更改24日停班停課 全台22縣市詳細列表

7月21日創史上最熱一天 全球平均氣溫攝氏17.09度

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

根據歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」提供的初步資料，本月21日創下有紀錄以來世界最熱的一天，全球平均表面氣溫達到攝氏17.09度（華氏62.76度）。

路透社報導，這比去年7月創下的原本最高溫紀錄攝氏17.08度（華氏62.74度）略多一些。過去一週在美國、歐洲和俄羅斯，都有大片地帶遭遇熱浪席捲。

「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）證實，根據他們握有的1940年以來資料，去年創下的單日全球平均氣溫最高紀錄似乎已在本月21日打破。

全球平均氣溫在去年7月連續4天刷新最高紀錄，從3日到6日。這是由於使用化石燃料所引發的氣候變遷，造成北半球各地出現極端高溫。

哥白尼氣候變化服務還指出，自去年6月以來，單月全球平均氣溫已連續13個月創下有紀錄以來同月最高溫紀錄。

一些科學家已暗示，今年可能超越去年成為紀錄有史以來最熱的一年，因為氣候變遷加上聖嬰現象（ElNino）將今年氣溫進一步推高。這次聖嬰現象已於今年4月結束。

氣溫 聖嬰現象 高溫

延伸閱讀

烏克蘭無人機打擊克里米亞附近 俄羅斯港口渡輪遇襲1死5傷

俄羅斯積極回應澤連斯基和談言論

陸港轉運俄軍用物資 大減

熱爆！熱浪席捲全台 4縣市飆高溫達38度以上

相關新聞

義大利貧困區半百老舊建築陽台坍塌 7連棟「帆船屋」2死13傷

義大利消防單位今天表示，南部那不勒斯（Naples）貧困地區一棟年久失修的建築物陽台突然坍塌，造成2人死亡、13人受傷，...

義大利埃特納火山噴發 西西里島機場被迫關閉

義大利頂級渡假勝地西西里島的卡塔尼亞（Catania）機場經營業者今天宣布，由於鄰近的埃特納火山（Mount Etna）...

日本海底火山「須美壽島」海水變色 海上保安廳發警報

日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊出現海水變色情況，由於可能代表火山活動頻繁，日本海上保安廳已發出航行警報，呼籲往來船...

凱米颱風逼近沖繩 日航、全日空取消超過50航班

颱風「凱米」持續逼近台灣，也預計將在24日最接近日本沖繩縣的先島群島，全日空（ANA）與日本航空（JAL）已決定取消23...

劉曉波遺孀劉霞自德國抵日本 擬長住關西地區

日本共同社報導，獲諾貝爾和平獎後在獄中過世的中國人權活動家劉曉波，其遺孀劉霞日前從旅居地德國抵達日本關西國際機場，她有意...

日本國內線航班遭鳥擊 螺旋槳客機板金受損無人受傷

日本東方空橋（Oriental Air Bridge）一架螺旋槳客機本月20日在長崎縣對馬市的對馬機場跑道滑行時，遭遇鳥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。