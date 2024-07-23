聯合國：去年全球近4千萬人與愛滋病毒共存

中央社／ 聯合國22日綜合外電報導

聯合國（UN）今天發布的最新報告顯示，去年全球共有近4000萬人與愛滋病毒（HIV）共存，其中逾900萬人沒接受任何治療，導致每過1分鐘就有人因愛滋病（AIDS）相關疾病死亡。

美聯社報導，由聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）發布的這份報告指出，目前終結全球愛滋病計畫進度減緩，且用在疾病相關的研究資金縮減。此外，中東與北非、東歐與中亞、拉丁美洲等3個分區的新增感染數增加。

報告寫道，2004年全球有210萬人因愛滋病相關疾病離世，去年顯著下滑至63萬人左右。然而跟2025年少於25萬死的目標相比，去年數據仍是目標的2倍多。

報告統計，性工作者、男同性戀者和吸毒者在全球新感染者的占比，從2010年的45%上升至2023年的55%。

聯合國愛滋病規劃署執行主任白安易瑪（Winnie Byanyima）說，世界各國領袖矢言要在2030年底前，讓愛滋病不再構成公共衛生威脅，維持這項承諾的前提是確保計畫得到所需資源支持，並保護所有人的人權。

各國領袖承諾在2025年底前，將每年HIV新感染人數降低至37萬人；但報告指出，去年新感染病例數高達130萬，是上述目標的3倍多。

報告並表示，去年全球與HIV共存的3990萬人中，有86%知道自己感染病毒，77%感染者正接受治療，72%感染者的病毒得到抑制。

愛滋病 病毒 聯合國

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