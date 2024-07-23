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義大利貧困區半百老舊建築陽台坍塌 7連棟「帆船屋」2死13傷

中央社／ 羅馬23日綜合外電報導
義大利南部那不勒斯（Naples）貧困地區一棟年久失修的建築物陽台突然坍塌，造成2人死亡、13人受傷。 法新社
義大利南部那不勒斯（Naples）貧困地區一棟年久失修的建築物陽台突然坍塌，造成2人死亡、13人受傷。 法新社

義大利消防單位今天表示，南部那不勒斯（Naples）貧困地區一棟年久失修的建築物陽台突然坍塌，造成2人死亡、13人受傷，傷患還包括7名兒童。

法新社報導，昨天晚間，在那不勒斯惡名昭彰的史坎比亞區（Scampia），一棟建築物的3樓陽台突然坍塌，下方樓層的陽台也被砸毀。

義大利國家通訊社安莎（ANSA）報導，這起意外造成1名29歲男子和1名35歲女子喪生。傷者中有7名年齡介於2歲至10歲間的兒童，其中2人傷勢嚴重，正在加護病房接受治療。

另據義大利艾吉新聞社（AGI），意外導致約500個家庭被迫緊急撤離，特別是受困在較高樓層、須仰賴消防員利用雲梯疏散的居民。

這起悲劇發生在建物嚴重老化的大型社區。這個社區因其建物的獨特造型而被暱稱為「帆船」（thesails），當地也是4月啟動的都市更新計畫的一環，目前有幾棟「帆船屋」已被拆除。

發生事故的建築物是建於1962年至1975年間的7間連棟住宅的一部份，已預定以1800萬歐元進行拆除重建。另外4間住宅已被夷為平地，剩餘的2棟也計劃拆除。

建物 建築 義大利

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