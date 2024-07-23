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衣索比亞南部土石流 罹難人數攀升至146人

中央社／ 阿迪斯阿貝巴23日綜合外電報導

衣索比亞地方官員今天表示，南部土石流的罹難人數增為至少146人，並警告死亡人數可能還會上升。

法新社報導，南衣索比亞州（South Ethiopia）一處山區受豪雨影響，當地時間昨天上午10時左右發生土石流，罹難人數已從55人攀升為146人。

戈法區（Gofa zone）傳播事務部門在聲明中引述當地官員費特納（Habtamu Fetena）說，「土石流造成的死亡人數已經超過146人」。

費特納表示，已經尋獲96具男性、50具女性遺體，並強調搜救行動正「持續積極進行中」。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，南衣索比亞州4月到5月初短雨季來襲時就曾引發洪水，導致民眾大規模流離失所。

土石流 衣索比亞

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