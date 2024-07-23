凱米颱風逼近沖繩 日航、全日空取消超過50航班
颱風「凱米」持續逼近台灣，也預計將在24日最接近日本沖繩縣的先島群島，全日空（ANA）與日本航空（JAL）已決定取消23至25日之間的超過50個航班，約4700人預計將受影響。
根據朝日電視與NHK的報導，ANA決定取消23日至25日間，那霸、宮古與石垣機場起降的46個航班。
JAL將取消8個航班，主要是24日往返東京羽田機場與石垣機場之間的航班。此外，日本越洋航空、琉球空中通勤與天馬航空等航空公司也都有班機取消，各家航空公司正敦促民眾檢查最新資訊。
根據日本氣象廳當地時間23日18時的報告，凱米颱風現為日方定義的「強颱風」（強い台風），24日的預報則為「超強颱風」（非常に強い台風），將於當天上午與午後之間最接近先島群島。氣象台呼籲民眾做好防颱措施，並且對強風與大浪保持高度警戒。
與那國町、石垣市與竹富町都已經開設避難所，並發出警戒等級3的高齡者等避難指示。
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