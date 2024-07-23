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日本海底火山「須美壽島」海水變色 海上保安廳發警報

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊出現海水變色情況。 圖/X@海上保安廳
日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊出現海水變色情況。 圖/X@海上保安廳

日本伊豆群島海底火山「須美壽島」周邊出現海水變色情況，由於可能代表火山活動頻繁，日本海上保安廳已發出航行警報，呼籲往來船隻多加留意。

日本富士新聞網報導，須美壽島是位於伊豆群島青島南方的海底火山，海上保安廳7月18日在須美壽島東側確認海水變成茶褐色與黃綠色的範圍約300公尺。

這是海上保安廳繼2017年後，再度在須美壽島附近確認海水變色。

雖然目前尚未觀測到火山噴煙等情況，但火山活動可能趨於頻繁，海上保安廳已發布航行警報，呼籲在附近海域航行船隻多加留意。

日本電視台（Nippon TV）報導，海水變成茶褐色是確認火山活動程度高時的特徵，專家表示，相對於之前海水顏色都是變成藍色或白色的小規模程度，這次的規模稍大，且從顏色上來看也顯示火山活動程度明顯提高。

日本 海上保安廳 警報

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