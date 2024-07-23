快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

劉曉波遺孀劉霞自德國抵日本 擬長住關西地區

中央社／ 東京23日專電
中國人權活動家劉曉波遺孀劉霞。美聯社 何卓賢
中國人權活動家劉曉波遺孀劉霞。美聯社 何卓賢

日本共同社報導，獲諾貝爾和平獎後在獄中過世的中國人權活動家劉曉波，其遺孀劉霞日前從旅居地德國抵達日本關西國際機場，她有意長期旅居日本關西地區。

報導根據知情人士的消息指出，劉霞21日抵達日本關西國際機場，她是獲日本私立大學聘為研究員來到日本，考慮在關西地區長住。

報導說，劉曉波與劉霞這對夫妻被視為不屈服於中共打壓的民主運動的代表性人物。

劉曉波2008年起草主張廢除中國共產黨一黨專政體制的「零八憲章」，2009年被中國政府控以「煽動顛覆國家政權」罪被監禁，2010年獲得諾貝爾和平獎，2017年7月13日在獄中因肝癌去世。

劉霞雖從未被指控任何罪行，但自劉曉波獲得諾貝爾和平獎後，她被中國政府軟禁在家。2017年劉曉波過世後，中國與德國政府就劉霞希望離開中國的問題進行協商，中國政府在2018年7月同意劉霞出境前往德國，她長年旅居德國。

劉曉波 劉霞 日本

延伸閱讀

台積電供應鏈移到九州帶動業務 台新銀福岡支行目標在三年內獲利

日本平價服飾「思夢樂」創辦人島村恒俊過世 享耆壽98歲

日本動畫「哆啦A夢」大雄聲優辭世 小原乃梨子享壽88歲

搭郵輪出國夯！日本沖繩航程奪熱賣冠軍 2025「迪士尼探險號」啟航快卡位

相關新聞

凱米颱風逼近沖繩 日航、全日空取消超過50航班

颱風「凱米」持續逼近台灣，也預計將在24日最接近日本沖繩縣的先島群島，全日空（ANA）與日本航空（JAL）已決定取消23...

日本國內線航班遭鳥擊 螺旋槳客機板金受損無人受傷

日本東方空橋（Oriental Air Bridge）一架螺旋槳客機本月20日在長崎縣對馬市的對馬機場跑道滑行時，遭遇鳥...

凱米颱風接近石垣島 日本民間氣象公司：「危險風勢」住宅可能倒塌

今年第3號颱風凱米正接近日本石垣島，預測明天將為先島群島帶來最大瞬間風速每秒60公尺的「危險風勢」，當地氣象台籲民眾嚴防...

不只是絲路！拆解帝國征服後的中亞「新歷史」

讀完《被遺忘的中亞：從帝國征服到當代，交織與分歧的中亞近代大歷史》，我想起2019年10月底在南哈薩克旅行的場景。路旁從草原漸漸轉變為沙漠地景，野生駱駝時而閃現在路邊，德迪貝特說要順道帶我去嘗駱駝奶。

加拿大廚師網售「自殺工具包」 已賣給40國1200人

一名華裔加拿大廚師拉奧（Kenneth Law）被控3年間向40多國、多達1200人寄送自殺工具包。根據22日發布的調查...

現代生活常久坐 恐提高心血管風險

辦公室生活、路上通勤與在家追劇，都常讓人久坐，久坐已成為現代人的生活常態，但學者發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。