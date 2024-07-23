劉曉波遺孀劉霞自德國抵日本 擬長住關西地區

日本共同社報導，獲諾貝爾和平獎後在獄中過世的中國人權活動家劉曉波，其遺孀劉霞日前從旅居地德國抵達日本關西國際機場，她有意長期旅居日本關西地區。

報導根據知情人士的消息指出，劉霞21日抵達日本關西國際機場，她是獲日本私立大學聘為研究員來到日本，考慮在關西地區長住。

報導說，劉曉波與劉霞這對夫妻被視為不屈服於中共打壓的民主運動的代表性人物。

劉曉波2008年起草主張廢除中國共產黨一黨專政體制的「零八憲章」，2009年被中國政府控以「煽動顛覆國家政權」罪被監禁，2010年獲得諾貝爾和平獎，2017年7月13日在獄中因肝癌去世。

劉霞雖從未被指控任何罪行，但自劉曉波獲得諾貝爾和平獎後，她被中國政府軟禁在家。2017年劉曉波過世後，中國與德國政府就劉霞希望離開中國的問題進行協商，中國政府在2018年7月同意劉霞出境前往德國，她長年旅居德國。