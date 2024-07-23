凱米颱風接近石垣島 日本民間氣象公司：「危險風勢」住宅可能倒塌

今年第3號颱風凱米正接近日本石垣島，預測明天將為先島群島帶來最大瞬間風速每秒60公尺的「危險風勢」，當地氣象台籲民眾嚴防可能災情。日本兩大航空已決定取消56個航班。

日本朝日電視台報導，全日本空輸（All NipponAirways）與日本航空公司（Japan Airlines）決定從今天起到25日止合計取消56個航班，影響旅客數約4900人。

全日空決定取消今天到25日在那霸機場、宮古機場，及石垣機場起降的46個航班；日本航空則取消24日往來羽田機場與那霸機場等10個航班。

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士野口琢矢指出，先島群島逐漸進入強風圈及暴風圈，目前預測明天最大瞬間風速將達每秒60公尺，屬於可能造成民宅倒塌的「危險風勢」。

沖繩時報報導，石垣島受到凱米接近影響風雨逐漸增強，新石垣機場各航空公司櫃台已擠滿等待劃位的旅客。

凱米正以每小時約10公里速度朝北北西行進，預料24日到25日將以非常強烈的威力接近先島群島。沖繩氣象台呼籲對象地區民眾嚴防強風大浪帶來的淹水及土石災害等災情。

目前預料沖繩氣象台將在今晚及明早針對石垣島地方及與那國島地方，分別發布暴風警報。

根據預測，八重山地方24日最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺；宮古島地方最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺；至於沖繩本島地方最大風速每秒17公尺、最大瞬間風速每秒30公尺。

日本氣象廳表示，截至今天中午12時止，凱米中心氣壓965百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺。

氣象廳預測凱米到明天中午會發展成「非常強烈颱風」，屆時中心位置約在與那國島南方約80公里海面上，中心氣壓進一步降到940百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。

根據氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。

日本放送協會（NHK）報導，凱米已開始對八重山地方的空中交通帶來影響。

沖繩縣2023年8月上旬受到颱風影響空中航班相繼被取消，造成部分臨時找不到住宿地的旅客被迫棲身避難所等處。

有關海上交通，往來石垣島及周邊離島的船班，已從今天下午起取消。在石垣島的候船室可以看到想在停航前搭船的旅客，及返回石垣島上的觀光客。