法國公寓惡火釀7死 檢方：與毒販衝突有關

法國南部城市尼斯（Nice）一棟公寓上週遭遇祝融之災，導致一家7口喪命，其中包括4名未成年人；檢方今天表示，這起火警與毒販之間的衝突有關。

法新社報導，尼斯一棟7層公寓的頂樓上週發生火災，導致7人死亡，其中包含4名未成年人，分別為5歲、7歲、10歲及17歲。

除了4名未成年罹難者外，還有2名分別為22歲和46歲的女性與一名46歲男性，這名男性在事發當下曾試圖跳窗逃離火海。

尼斯檢察官馬蒂內利（Damien Martinelli）告訴記者，當局正「積極」緝捕身分已經確認的3嫌，其中一人年僅17歲。

另外2名犯嫌則已落網，分別是21歲的縱火犯和將其帶到現場的25歲駕駛。事發建築還有助燃劑的痕跡。

談到作案動機，馬蒂內利表示，調查人員已確認這起火災與「毒品交易衝突」有關。

不過檢方強調，這7名罹難者無論是「直接或間接都不可能涉及」毒品交易。

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