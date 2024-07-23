現代生活常久坐 恐提高心血管風險

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】辦公室生活、路上通勤與在家追劇，都常讓人久坐，久坐已成為現代人的生活常態，但學者發現，久坐不起會增加血液循環功能的障礙，提高心血管疾病與糖尿病等疾病風險。世界衛生組織建議，為了緩解久坐的不良影響，成人平時應進行中、強度的運動訓練。

久坐導致血液淤積

《BBC》報導，最常見的久坐行為包括看電視、玩遊戲、駕駛交通工具與工作，久坐與心血管疾病、癌症、第2型糖尿病發生率有關。研究人員指出，久坐與缺乏運動是不一樣的，民眾可能有充足的運動量，但仍有久坐的狀況。

《世界衛生組織》曾於2020年「身體活動與久坐行為指引」建議，18至64歲成人每週應該至少進行150分鐘的中等強度活動或是75分鐘的劇烈強度運動 ，並提出「分段累積身體活動量」與「一次完成」同樣有助於健康，可以從輕微強度的身體活動取代久坐。

澳洲迪肯大學身體活動與營養研究所學者鄧斯坦指出，久坐意味著肌肉活動減少，大多數身體負擔由椅子承擔，綜合代謝需求減少，加上地心引力的影響，流向肌肉周邊的血液量減少，造成小腿血液淤積。

他強調，久坐行為還會使得餐後血糖飆高，導致胰島素抗耐性降低或心血管功能受損。

坐、站之間要轉換

「人類愈坐愈久，因為這是社會所鼓勵的，當社會效率提高時，我們就不需要走動，」薩里大學社會心理學家迦納德進一步指出，在工作的會議當中，大多數人都認為不適合突然站起來。

迦納德建議，民眾仍應頻繁在坐與站之間轉換，這對健康有明顯的益處。鄧斯坦則指出，目前穿戴式裝置已經能記錄身體的行為，會在站太久或坐太久的時候發送提醒。

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