日本保護行人安全 生活道路速限腰斬至30公里

日本政府為保護行人安全，今天修正通過行政命令，將位處住宅區等路幅狹窄的「生活道路」速限，從現行60公里「腰斬」到30公里，預計經兩年宣導期後於2026年9月上路。

日本放送協會（NHK）報導，根據現行規定，車輛行駛在住宅區及商業區等路幅狹窄的「生活道路」上，只要不是在有明確標示最高速限的路段，駕駛人可以用最高時速60公里行駛。

不過，千葉縣八街市3年前發生卡車司機酒駕肇事造成5名兒童死傷憾事等，雖然讓如何確保行人與自行車安全成為課題，但要在生活道路上隨處設置速限標示，對地方政府財政也難以負荷。

根據修正後的行政命令，沒有中央分隔線或分隔島且路幅未滿5.5公尺的狹窄道路等將成適用對象，預料將包括目前沒有設置速限標誌的多數生活道路。

日本政府將利用兩年時間向用路人進行宣導，預計2026年9月起正式上路。

富士新聞網報導，日本警察廳表示，汽車時速超過30公里，一旦發生交通事故對行人與自行車造成重大傷害的機率就急速升高，希望藉此確保行人安全。

日本經濟新聞報導，修正後的行政命令預計本月底前公布。目前預想全日本約122萬公里的一般道路中，有約7成將成為速限「腰斬」對象。

日本道路主要分成三大類，高速公路最高速限從80公里到120公里不等，總長度約9168公里；不屬於生活道路的一般道路，如果未特別限制的話最高速限60公里，總長度約34萬9651公里；沒有中央分隔線的生活道路將從2026年9月起下修到30公里，總長度約87萬1569公里。

之所以將生活道路速限設定在30公里，主要是警察廳專家學者會議2009年曾指出，行車速度維持30公里時，駕駛人比較容易因應突然出現的行人。

另外，基於警察廳與國際道路交通事故資料庫所做調查顯示，有關交通事故發生後30天內死亡人數，日本行人死者占整體死者近4成，相較美國、英國、德國及法國等先進國家明顯偏高。