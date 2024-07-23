衣索比亞南部大雨釀土石流 至少55人罹難
衣索比亞南部一處偏遠地區今天發生土石流，地方當局表示至少有55人罹難，並警告說死亡人數恐增加。
法新社報導，衣索比亞西南部戈法（Gofa）地區的傳播事務部門（Communications Affairs Department）發表聲明稱「在土石堆中找到超過55具遺體」。當地首長澤里宏（Dagmawi Zerihun）警告稱「死亡人數可能還會上升」。
澤里宏表示，南衣索比亞州（South Ethiopia）山區下大雨，上午10時（台灣時間22日下午3時）左右發生土石流。他指出，傷亡人員包括婦孺，搜救行動正「持續積極進行中」。
衣索比亞國營法納廣播電台（Fana BroadcastingCorporate）的臉書畫面顯示，有數以百計民眾聚集在坍方紅土旁，人們徒手挖掘泥土以尋找生還者。
戈法地區位於馬澤國家公園（Maze National Park）以北，距離衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（AddisAbaba）約450公里，車程約10小時。
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