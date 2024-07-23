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「子彈列車」原著續集 伊坂幸太郎再寫殺手傳奇

中央社／ 台北23日電

日本暢銷作家伊坂幸太郎作品「瓢蟲」，2022年改拍成電影「子彈列車」，由影星布萊德‧彼特主演，在全球掀起話題，小說續作「777」再寫殺手傳奇，中文版近期在台發行。

根據獨步文化發布新聞稿，伊坂幸太郎「殺手」系列小說在日本銷售已突破300萬冊，包括「蟬」、「蜜柑」、「檸檬」、「槿」、「瓢蟲」、「虎頭蜂」、「兜」等故事，每一集都有個性十足的殺手登場，其中「瓢蟲」被美國好萊塢改拍為電影「子彈列車」。

故事主角、代號「瓢蟲」的七尾，是傳說中被幸運女神拋棄的殺手，再怎樣簡單的任務，交到他手上肯定掀起驚濤駭浪，在小說「瓢蟲」裡，他受命搭上由東京開往盛岡的「疾風號」列車，偷走指定的行李箱，途中卻引發一連串離奇死亡事件，讓他遲遲無法下車。

「777」則為「瓢蟲」續集，故事裡「瓢蟲」千挑萬選最簡單任務，代送生日禮物到頂級飯店最高樓層，卻還是發生意外，導致客戶死亡；同一時間在別的客房裡則有記憶力驚人的少女正與駭客，面臨6大殺手狙殺的危機。急欲脫身的「瓢蟲」在電梯裡遇到急著逃亡的少女，兩人聯手殺出重圍，展開一場驚心動魄的亡命遊戲。

如同本書文案「如果人生是一場拉霸機遊戲，誰才能轉出777大獎？」史上最衰殺手，上回一直下不了「子彈列車」，這回是否能順利走出頂級飯店的大門。

伊坂幸太郎1971年生於日本千葉縣，東北大學法學部畢業，2000年「奧杜邦的祈禱」榮獲新潮推理俱樂部獎，曾5度入圍直木獎，2008年以「GOLDENSLUMBERS」榮獲書店大獎、山本周五郎獎，2020年「反蘇格拉底」獲得柴田鍊三郎獎。

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