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AI生成兒童性侵害影像增 歐盟組織：難辨受害者

中央社／ 海牙22日綜合外電報導

歐洲刑警組織（Europol）今天警告，人工智慧（AI）生成兒童性侵害影像的案件數量增加，使得辨別受害者和加害者的工作更加困難。

法新社報導，歐洲刑警組織表示，罪犯持續利用AI工具和服務犯下一系列罪行，包括網路詐騙、網路攻擊與生成露骨的兒童影像等。

總部位於荷蘭海牙（The Hague）的歐洲刑警組織在一份新報告中指出，利用AI工具協作、生成兒童性侵害素材的案件陸續被揭發。

回顧歐洲現正面臨的多種網路威脅，歐洲刑警組織在37頁的報告中補充說，兒童性犯罪者利用AI生成、修改兒童性侵害素材的情形，在不久的將來預計還會激增。

歐洲刑警組織同時也表示，AI生成性侵害影像助長了非法素材的傳播，且讓他們更難以辨別受害者和加害者的身分。

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）的研究員在5月指出，一年內有超過3億名孩童受網路性剝削和性侵害荼毒。

據愛丁堡大學Childlight全球兒童安全研究所（Childlight Global Safety Institute），加害者罪行包括性勒索，即向受害者索取金錢以讓影像不要外流，以及濫用AI科技生成深偽影片和照片。

但歐洲刑警組織也說，即使內容完全是人工生成、沒有真正的受害者涉入，AI生成的兒童性侵害內容仍助長物化、性化孩童的嚴重問題。

AI 性侵 未成年 歐盟 網路攻擊

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